كيلو الفراخ بـ 20.5 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في مصر اليوم الإثنين 14-6-2021

ينشر موقع صدى البلد عدة اخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الاثنين 14-6-2021 في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 14-6-2021 في السوق المحلية:

الدواجن البيضاء : من 26- 27 جنيهًا للكيلو

الدجاج البلدى : بين 35- 36 جنيهًا للكيلو

الساسو : بين 33- 34 جنيهًا

الأوراك : بين 30- 31 جنيهًا

البانيه : 60 جنيهًا

الرومي : 50 جنيها للكيلو

امهات بيضاء : 20.5 جنيه للكيلو

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين14-6-2021 فى السوق المحلية:

وصل سعر الكتاكيت اليوم الاثنين 14-6-2021 فى السوق المحلية كالتالي :

كتكوت ابيض : 3.75- 4.75 جنيه

كتكوت ساسو : 3.5 - 3.75 جنيه

أسعار البيض اليوم الاثنين 14-6-2021 في السوق المحلية:

وجاءت أسعار البيض الأبيض البلدي اليوم حول 39 جنيها للطبق للأبيض ووصل سعر الأحمر بين 37 و 38 جنيهًا للطبق.