كيلو الفراخ بـ 20.5 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في مصر اليوم الإثنين 14-6-2021
ينشر موقع صدى البلد عدة اخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الاثنين 14-6-2021 في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت.
وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 14-6-2021 في السوق المحلية:
الدواجن البيضاء : من 26- 27 جنيهًا للكيلو
الدجاج البلدى : بين 35- 36 جنيهًا للكيلو
الساسو : بين 33- 34 جنيهًا
الأوراك : بين 30- 31 جنيهًا
البانيه : 60 جنيهًا
الرومي : 50 جنيها للكيلو
امهات بيضاء : 20.5 جنيه للكيلو
أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين14-6-2021 فى السوق المحلية:
وصل سعر الكتاكيت اليوم الاثنين 14-6-2021 فى السوق المحلية كالتالي :
كتكوت ابيض : 3.75- 4.75 جنيه
كتكوت ساسو : 3.5 - 3.75 جنيه
أسعار البيض اليوم الاثنين 14-6-2021 في السوق المحلية:
وجاءت أسعار البيض الأبيض البلدي اليوم حول 39 جنيها للطبق للأبيض ووصل سعر الأحمر بين 37 و 38 جنيهًا للطبق.