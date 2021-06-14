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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإرهاق الزائد.. أستاذ طب الحالات الحرجة تكشف أسباب السقوط المفاجئ لـ إريكسون.. فيديو

لحظة سقوط اللاعب
لحظة سقوط اللاعب إريكسون في أرض الملعب

قالت الدكتورة عالية حسن، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، إنه في أغلب الأحيان يكون اضطراب القلب والإرهاق الزائد من أسباب الأزمات القلبية لدى الرياضين، مشيرة إلى ما حدث أمس مع اللاعب " إريكسون " نجم الدنمارك " .

 

وأضافت "حسن" خلال لقائها مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن التوقف المفاجئ لعضلة القلب يرجع إلى عدة أسباب، منها: 

خلل في كهربائية القلب والتي تؤدي إلى حدوث ارتجاف بطيني وبالتالي توقف عضلة القلب ، أو وجود سبب آخر في عضلة القلب بدون علم اللاعب ، مثل : تضخم عضلة القلب 

 

وتابعت أستاذ طب الحالات الحرجة، أن الإنسان الذي يعاني من القصور في الشرايين التاجية مع الإرهاق الزائد، يتعرض للأزمة القلبية والسكتات الدماغية المفاجئة ، مشيرة إلى أن هذا هو سبب توقف القلب المفاجئ .

 

وأشارت "حسن"، إلى أن مصر قامت بعمل دراسة إحصائية لحدوث الأزمات القلبية لدى الرياضيين ، بالإضافة إلى عمل مسح إحصائي للأشخاص الذين لديهم قابلية لتوقف عضلة القلب المفاجئ ، مشيرة إلى أن هذا وفقاً لمشروع " انقذ حياة " ، والتي تقوم به الكلية المصرية لأطباء الرعاية الحرجة ، والتي يرأسها الدكتور شريف مختار " .

الإرهاق الزائد طب الحالات الحرجة السقوط المفاجئ إريكسون القصر العينى اضطراب القلب الأزمات القلبية نجم الدنمارك اخبار التوك شو

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