مؤمن زكريا يشيد بحلقة لميس الحديدي عن مرض ضمور العضلات الشوكي

علق مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي على تخصيص الإعلامية لميس الحديدي حلقتها أمس من برنامج كلمة أخيرة المذاع عن قناة " on e " لمناقشة مرض ضمور العضلات الشوكي.



وكتب مؤمن زكريا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "حلقة لميس الحديدي على ضمور العضلات مرض نادر باهظ الثمن".





وكشفت لميس الحديدي، آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري، قائلة: "تفاجأنا بخبر مرض الإعلامية إيمان الحصري".



وأشارت: "إيمان الحصري مذيعة معروفة وتعمل مع رامي رضوان ببرنامج مساء دي إم سي عبر فضائية دي إم سي"، متابعه: "أنا بحبها، وهي شخصية محبوبة، ونتمنى لها الشفاء العاجل والعودة مرة أخري للشاشة".



وأوضحت: "إيمان الحصري أجرت العديد من العمليات خلال الفترة الماضية"، مردفة: “اتصلت بشقيق الإعلامية إيمان الحصري اليوم، وأكد لي أنها أجرت العديد من العمليات، وينتظرون نتائج العملية الأخيرة”.