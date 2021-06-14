وكالة الطاقة الذرية تفجر مفاجأة بشأن نووي إيران

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الإثنين، أنها تتحرك كالعميان بدون عقد أي صفقة نووية مع إيران.

وقالت الوكالة: "لا توجد لدينا حاليا معلومات تؤكد امتلاك إيران برنامج نووي نشط".

وأضاف رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "قلقون بشأن تكثيف إيران للتخصيب دون مراقبة دولية لبرنامجها في الأشهر الأخيرة"، مشيرا إلى أن: "عندما تقوم إيران بالتخصيب بنسبة 60% فهو أمر خطير للغاية".

وتابع: " يجب التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران لأن لديها برنامجًا نوويًا "ضخمًا ومعقدًا للغاية"".

ومن ناحية أخرى، أعربت مجموعة السبع، اليوم الإثنين، عن دعمها لإستئناف مباحثات الاتفاق النووي، فيما دعت إيران إلى وقف أنشطتها الصاروخية.

وقالت مجموعة الدول الـ 7 إنها ملتزمة بضمان عدم تطوير إيران لسلاح نووي.

واضافت: "ندين دعم إيران لقوات مقاتلة بالوكالة وجهات مسلحة غير حكومية، ونطالب إيران بالتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما نعرب عن قلقنا إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في إيران".