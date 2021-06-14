الصحف الإماراتية.. انخفاض اصابات كورونا بمصر.. انتخابات مصيرية في الجزائر.. انتهاء 12 عاما من حكم نتنياهو

الصحف الإماراتية:

*اتفاق ليبي على خطة الطريق إلى الانتخابات

*مجموعة السبع تتحالف ضد روسيا والصين

*قرار عاجل من العاهل المغربي

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على اهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما ركزت على الموضوعات المتعلقة بالشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أنها ستضيف 600 ميجاوات من القدرة التشغيلية للطاقة النظيفة بتقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة خلال العام الجاري لترتفع بذلك القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من الطاقة النظيفة إلى 1613 ميجاوات مقارنة مع 1013 ميجاوات حالياً، وستصل نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي إلى نحو 10% خلال شهر يوليو المقبل و12% بنهاية العام الجاري.

وإلى مصر، أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الأحد تسجيل 691 إصابة جديدة بفيروس كورونا و41 حالة وفاة، وذلك مقابل 711 إصابة و35 وفاة في اليوم السابق.

ومن ليبيا، حسمت القوى السياسية الليبية الجدل بشأن ترتيب الاستحقاقات السياسية والانتخابية المقبلة عبر توافق بين القوى الرئيسية في ملتقى الحوار السياسي على ان تكون الانتخابات البرلمانية أولاً، وفي موعدها المحدد ديسمبر المقبل، ثم الاستفتاء على مسودة الدستور التي ستعرض على البرلمان، ثم انتخاب رئيس للدولة.

وفي الجزائر، يسود الترقب في انتخابات الجزائر لنتائج الاقتراع البرلماني، حيث تحبس الأحزاب أنفاسها قبل إعلان النتائج في ظل غموض يلف خيارات الناخبين نتيجة كثرة القوائم، مع ترجيحات أن تحقق القوائم المستقلة مفاجأة من العيار الثقيل بمنافسة أحزاب سياسية لها باع طويل في البرلمان.

ويكتنف أيضاً الغموض موعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر، حيث لم يحدد بدقة مع تضارب في التصريحات بسبب تعقيدات عملية الفرز، فيما يسود إجماع على أن هذه الاستحقاقات مختلفة عن سابقاتها، وكل السيناريوهات تبقى مفتوحة ما بين الأحزاب السياسية ذات التنظيم الهيكلي أو القوائم الحرة التي تدخل هذا السباق الانتخابي كتجربة سياسية جديدة.

وإلى اليمن، عقدت قيادة وزارة الدفاع، وقيادة السلطات المحلية في عدد من المحافظات اليمنية، السبت الماضي، اجتماعاً موسعاً بمأرب، للوقوف على المستجدات والتطورات، وسير العمليات القتالية الميدانية التي يخوضها عناصر الجيش والمقاومة ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

ومن المغرب، أعلن الديوان الملكي المغربي، أمس الأحد، أن الملك محمد السادس، أصدر تعليماته إلى السلطات المعنية، والعاملين في مجال النقل، لتسهيل عودة الجالية إلى المغرب بأسعار مناسبة، وتوفير العدد الكافي من الرحلات.

ودوليا، وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء أمس الأحد إلى بروكسل للمشاركة في قمة لحلف شمال الأطلسي اليوم الاثنين ولاجتماع مع رؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي الثلاثاء قبل أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء في جنيف.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، شهدت مناطق من العراق والسعودية والكويت، نشاطاً كبيراً لرياح "البوارح" المثيرة للرمال والأتربة، حيث انخفضت الرؤية الأفقية إلى ما دون 1000 متر، بينما تنعدم في الأماكن المكشوفة.

ومن الأردن، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس الأحد، جدية مساعي الإصلاح في البلاد وفق خطة زمنية محددة.

ودوليا، طوت اسرائيل، أمس الأحد، صفحة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الذي تولى مقاليد الحكم أكثر من 12 عاماً متواصلة، ومنح الكنيست ثقته للائتلاف الحكومي الجديد برئاسة الزعيم اليميني المتطرف نفتالي بينيت خلفا لنتنياهو. وصوت 60 نائبا لصالح الائتلاف الجديد، في حين عارضه 59 نائبا معظمهم من حزب الليكود والأحزاب اليمينية المتشددة، كما اختار الكنيست ميكي ليفي من حزب «هناك مستقبل» رئيساً جديداً له، خلفاً لرئيسه الليكودي ياريف ليفين، فيما تعهد نتنياهو بالعودة إلى قيادة البلاد «قريباً»، وسط تشكيك واتهامات وسجالات حادة بين الجانبين شهدتها جلسة الكنيست.

فيما اختتمت قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أعمالها، أمس الأحد، في كوروال البريطانية، وأصدرت بياناً ختامياً يضم انتقادات بحق الصين، ويدعو لمواصلة التحقيق الدولي لمعرفة منشأ فيروس كورونا، وإقامة علاقات مستقرة وقابلة للتنبؤ مع روسيا، وطالبتها ب«وقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار»، وفيما وافقت المجموعة على خطة صندوق النقد لمساعدة الدول المتضررة من «كوفيد 19» ببضع مئات الملايين من الدولارات، حدث انقسام بين دول المجموعة بخصوص تخصيص 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة في الصندوق لمساعدة الدول الفقيرة.

ومن صحيفة الاتحاد، دان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة "مفخخة" على مدرسة بمنطقة عسير في انتهاك يتجاوز كل الأعراف والقوانين الدولية، ويستهدف ترويع المدنيين الآمنين وتدمير الأعيان المدنية.