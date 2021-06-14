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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

4 إصابات محلية.. الصين تسجل 23 إصابة بكورونا

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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تصريح جديد من الصحة العالمية بشأن تسرب كورونا من مختبر صيني

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وقالت اللجنة إنها سجلت 4 إصابات محلية، و19 إصابة قادمة من الخارج، كما أنها لم تسجل أي حالات وفاة بالفيروس.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه لا يستبعد نظرية تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان في الصين.

وحسب صحيفة "صن" البريطانية، طالب أدهانوم جيبريسوس، خلال قمة زعماء مجموعة السبع، الصين بتقديم مزيد من "الشفافية" والمساعدة في حل لغز أصول فيروس كورونا، مؤكدا أن بكين لم تتعاون بشكل كامل معها.

وحتى الآن لم يتم معرفة منشأ فيروس كورونا، على الرغم من ظهور نظريتين رئيسيتين، وهي انتقاله عبر الحيوانات بأحد أسواق ووهان أو تسرب من مختبر الأبحاث في نفس المدينة الصينية.

فيما قالت الصين مرارًا وتكرارًا إنها ليست مسؤولة عن الوباء العالمي، ورفضت نظريات المؤامرة التي تقول إن الفيروس من صنع البشر.

وأوضح مدير منظمة الصحة العالمية، خلال قمة زعماء مجموعة السبع، أن ما لا يقل عن 174 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا، وتوفي 3.75 مليون شخص جراء تداعياته، مشيرا إلى أن "هؤلاء الناس، كما أعتقد، يجب أن يعرفوا من أين جاء هذا الفيروس. إنهم يستحقون ذلك.. هذا ضروري حتى نتمكن في المستقبل من منع تكرار الوباء".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى تعاون من الجانب الصيني.. وبحاجة إلى الشفافية لفهم ومعرفة أو العثور على أصول هذا الفيروس".

من جانبه، قال مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية: "فيما يتعلق بأصول كورونا، نرى أنه من المهم للغاية فهم منشأ هذا الفيروس الذي تسبب في انتشار الوباء العالمي".

وأكد رايان أن "كل الفرضيات ما زالت مطروحة على الطاولة.

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