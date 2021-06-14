فوز كولومبيا على الإكوادور بهدف نظيف في بطولة كوبا أمريكا

حقق منتخب كولومبيا فوزا صعبا على منتخب الإكوادور بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الإثنين على استاد آرينا بانتانال، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا.



وتستضيف البرازيل بطولة كوبا أمريكا خلال الفترة من 13 يونيو الجاري حتى 11 يوليو القادم.

سجل هدف كولومبيا والمباراة الوحيد اللاعب إيدوين كاردونا في الدقيقة 42، ليحقق لمنتخب بلاده انتصارا هاما في بداية مشوار البطولة.



ورفع منتخب كولومبيا رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن منتخب البرازيل والذي افتتح البطولة بالفوز على فنزويلا بثلاثية نظيفة.



ويلتقي منتخب كولومبيا في الجولة الثانية مع منتخب فنزويلا وذلك يوم 17 يونيو الجاري، بينما لن يلعب الإكوادور في الجولة الثانية، ويخوض الجولة الثالثة أمام منتخب فنزويلا يوم 20 يونيو.

