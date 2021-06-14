ازاى أعمل بيض بالبسطرمة بطرق مختلفة وجديدة

ازاى أعمل بيض بالبسطرمة بطرق جديدة وغير تقليدية فهو من الأكلات الشرقية التى تستحوذ على شعبية كبيرة ويعد البيض بالبسطرمة طبق شهى ولذيذ لدى الكثيرين إليك طرق مختلفة لعمل بيض بالبسطرمة أختارى الطريقة السريعه التى تناسبك



بيض بالبسطرمة فاطمة أبوحاتى

مقادير بيض بالبسطرمة فاطمة أبوحاتى

بيض

بسطرمة

جبنة رومى

موتزاريلا

بقدونس مفروم

سمنة

فلفل أسود

ملح

طريقة تحضير بيض بالبسطرمة فاطمة أبوحاتى

فى وعاء على النار يتم إضافة القليل من الزبد أو السمن أو زيت الزيتون ونقلب كثيراً ويتم إضافة البسطرمة وتشوح إلى أن تنضج قليلا وحتى يتغير لون الشرائح.

أبدئى فى إضافة الجبن الرومى والموتزاريلا وتخلط المكونات

يكسر البيض و نقوم بخفق البيض باستخدام المضرب الكهربائي للحصول على تجانس وارتفاع مناسب.ويرش بالملح والفلفل الأسود و يخلط البقدونس



اخفقي البيض مرة أخرى و اتركيها حتى تنضج على نار هادئة ثم يقدم في أطباق التقديم سواء فى في وحبة الإفطار أو العشاء





طريقة عمل بيض بالبسطرمة والطماطم

المقادير لطريقة عمل بيض بالبسطرمة والطماطم



ملعقة كبيرة سمنة.

بصلة مفرومة.

فلفل رومي حلقات صغيرة.

بسطرمة شرائح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة ملح.

طماطم مكعبات.

طريقة عمل بيض بالبسطرمة والطماطم

فى وعاء ضعي السمنة على نار متوسطة حتى تذوب.



بعد أن تذور السمن أبدئى فى إضافة البصل اضيفي البصل ثم الطماطام وأبدئى فى التقليب على النار حتى تذبل المكونات



- أضيفي البسطرمة وقلبيها مع باقي المكونات حتى تنضج.



ضعي الفلفل الأسود، الملح والطماطم، مع التقليب جيدا ثم نبعد المقلاة عن النار ويزين الوجه بالبقدونس المفروم.

مخاطر البيض بالبسطرمة

قال الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية، إن تناول البيض بالبسطرمة قد يكون خطر على الصحة لأن البسطرمة تتعرض لدرجة حرارة عالية و تنتج الحرارة مادة من أخطر المواد المسرطنة

ناصحا بدلا من إستخدام اللحوم المصنعه مثل البسطرمة إستخدام الجبن مثلا أو اللحم المفروم أو البسطرمة المعدة منزليا بدون مواد حافظة

ونصح بالابتعاد نهائيا عن تناول اللحوم المصنعه مثل السوسيس و اللانشون وغيرها من اللحوم المصنعه الأخرى .

