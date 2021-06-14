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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تزف بشرى بخصوص طقس اليوم الإثنين

الأرصاد
الأرصاد

أكدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الأجواء الحارة اليوم الإثنين، على معظم الانحاء مع استمرار درجات حرارة حول المعدل الطبيعي .

 ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين ٣٢ إلى ٣٤ درجة ، كما بدات الحرارة علي الصعيد بالانكسار نوعا ما؛ كما تنشط الرياح على أغلب مناطق الجمهورية لتعطي شعور افضل بحرارة الطقس.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.


وقال خبراء الأرصاد - في بيان  إنه من المتوقع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

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وأشاروا إلى أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.


وعن درجات الحرارة المتوقعة، ، على محافظات ومدن مصر 
العظمى الصغرى
القاهرة 33 20
الإسكندرية 28 20
وادي النطرون 31 21
طنطا 33 21
شبين الكوم 33 21
دمنهور 31 21
بلطيم 29 20
مطروح 26 20
السلوم 27 19
سيوة 34 21
بورسعيد 28 21
دمياط 28 20
الزقازيق 33 21
المنصورة 32 21
الإسماعيلية 34 23
السويس 34 24
العريش 29 22
رفح 29 22
رأس سدر 37 23
نخل 34 18
نويبع 36 26
طابا 37 23
كاترين 34 21
الطور 36 24
شرم الشيخ 39 27
الغردقة 38 27
مرسى علم 36 26
الفيوم 34 23
بني سويف 34 23
المنيا 35 24
أسيوط 36 25
سوهاج 35 25
قنا 38 25
الأقصر 40 27
أسوان 41 27
إدفو 40 27
أبوسمبل 42 26
الوادي الجديد 42 28
شلاتين 38 26
أبورماد 36 26
حلايب 36 27
رأس حدربة 36 26

 

هيئة الأرصاد الجوية الأجواء الحارة درجات حرارة الصعيد الأرصاد القاهرة الكبرى والوجه البحري خبراء الأرصاد

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