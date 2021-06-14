اليوم.. "زراعة" الوادي الجديد تطلق دورات تدريبية عن الحرير الطبيعي ودودة الحشد

تطلق مديرية الزراعة بالوادي الجديد ، اليوم الإثنين، مجموعة من الدورات التدريبية بمراكز المحافظة في الوادي الجديد، حول سوسة النخيل الحمراء ودودة الحشد الخريفية .

وأكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، في بيان أنه سيجري عقد دورة تدريبية حول مواجهة دودة الحشد الخريفية، بعد وضع جميع خبراتها وإمكانياتها في هذا المجال لمواجهة هذه الآفة الوافدة، موضحا اعتماد خطة مواجهة علمية وعملية وفعالة تضمنت إجراءات وتدابير على المدى القريب والمدى البعيد لمواجهة الآفة وإدارة خطرها، من برامج إرشاد وتدريب، وحملات رصد واستكشاف، نافيا ظهور مثل هذه الحشرة بالوادي الجديد.

اقرا ايضا:

وقال المرسي، إنه جرى تنفيذ العديد من الندوات الإرشادية والدورات التدريبية الخاصة بمكافحة سوسة النخيل الحمراء، وذلك بالتعاون مع المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية والمعمل المركزي لتطوير النخيل، في إطار التصدي لسوسة النخيل الحمراء والحد من انتشارها.

وأضاف إن الندوات الإرشادية والتوعوية، بالإضافة إلى مجموعة من الندوات حول إنتاج الحرير الطبيعي، تحت رعاية اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبالتعاون مع وزير الزراعة.

وأضاف المرسي، أن البرنامج التدريبي يشارك فيه أساتذة ومتخصصون في إنتاج الحرير الطبيعي مشيرا الي أن الدورة تتضمن شرحا تفصيليا لأهداف المشروع وزراعة أشجار التوت وتربية ديدان القز، وطرق زراعة ورعاية أشجار التوت، وطرق تطعيم الشجر، ونظم الزراعة، وتربية الأشجار بنظام قبضة اليد، وطرق التسميد، وخدمة أشجار التوت، موجها الدعوة لكافة المزارعين وأبنائهم لحضور التدريب العملي والنظري سواء بمديرية الزراعة، أو بالمحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالخارجة وإدارة التجارب الزراعية بالداخلة، حفاظًا على المحصول القومي للمحافظة وكذا الراغبين في فرصة عمل جديدة للشباب.