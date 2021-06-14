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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في دقيقتين بس.. طريق جديد يربط المطرية بالدائري مباشرة

محاور جديدة
محاور جديدة

تعمل الدولة على  تنفيذ طريق يربط محور مسطرد من ميدان رنين بالمطرية في اتجاه شارع مؤسسة الزكاة  بالمرج والمؤدي إلى الطريق الدائري بطول ٢ كم حتى مؤسسة الزكاة منهم ٦٠٠ متر داخل محافظة القليوبية، أي ان المسافة من الحي للدائري ستكون في دقيقتين بسرعة 60 كيلو متر.

وضمن اعمال الطريق تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال إزالة ٥٥ عشة ومنزل بمنطقة التوفيقية بالمطرية لاستكمال تنفيذ إزالة المناطق العشوائية وهى منطقة امتداد لعرب الحصن ، حيث كلف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية ورئيس حي المطرية بالوقوف على أعمال الإزالة لاستكمال الطريق.

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وتسكين عدد ٤٥ أسره بمدينة بدر وذلك كتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على حق المواطن في مسكن آمن وحضاري بالتزامن مع مشروعات الطرق الكبرى التي تشهدها الدولة والا يلحق الضرر باي مواطن اثناء تنفيذ المحاور المرورية.

محور مسطرد ميدان رنين بالمطرية مؤسسة الزكاة الطريق الدائرى محافظ القاهرة

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