مواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت.. نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من مواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت ، نستعرضها فيما يلي :



مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 14 يونيو ، 4 ذو القعدة 1442 هجرية:

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجْر 3:08 ص

الشروق 4:53 ص

صلاة الظُّهْر 11:55 ص

صلاة العَصر 3:31 م

صلاة المَغرب 6:57 م

صلاة العِشاء 8:31 م



مواقيت الصلاة في الجيزة

صلاة الفجْر 3:08 ص

الشروق 4:54 ص

صلاة الظُّهْر 11:55 ص

صلاة العَصر 3:31 م

صلاة المَغرب 6:57 م

صلاة العِشاء 8:31 م





مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر 3:08 ص

الشروق 4:56 ص

صلاة الظُّهْر 12:01 ص

صلاة العَصر 3:39 م

صلاة المَغرب 7:06 م

صلاة العِشاء 8:41 م

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجْر : 3:20 ص

الشروق : 5:00 ص

الظُّهْر : 11:55 ص

العَصر: 3:24 م

المَغرب: 6:51 م

العِشاء : 8:20 م

مواقيت الصلاة في جنوب سيناء

الفجْر:2:59 ص

الشروق: 4:43 ص

الظُّهْر: 11:44 ص

العَصر: 3:17 م

المَغرب: 6:44 م

العِشاء: 8:16 م

أسعار الذهب اليوم الإثنين 14-6-2021 في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 14-6-2021، في مصر انخفاضا جديدا مقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف العام السابق 2020، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 21: 900 جنيه في مصر ووصل إلى 920 جنيها للجرام عيار 21.

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 :805 جنيهات اليوم الاثنين 14-6-2021 بعد أن كان سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل الماضي 774 جنيها ، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21: 805 جنيهات الأسبوع الماضي ، و سجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير الماضي.

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 مسجلا : 920 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 22 : 843 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 805 جنيهات

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 690 جنيها



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سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 537 جنيه

سعر أوقية الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 28,612 جنيه

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 6,440 جنيها



سعر كيلو الذهب عيار 24

بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 920,000 جنيها

كيلو الفراخ بـ 20.5 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في مصر اليوم الإثنين 14-6-2021

أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 14-6-2021 في السوق المحلية:

الدواجن البيضاء : من 26- 27 جنيهًا للكيلو

الدجاج البلدى : بين 35- 36 جنيهًا للكيلو

الساسو : بين 33- 34 جنيهًا

الأوراك : بين 30- 31 جنيهًا

البانيه : 60 جنيهًا

الرومي : 50 جنيها للكيلو

امهات بيضاء : 20.5 جنيه للكيلو

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين14-6-2021 فى السوق المحلية:

وصل سعر الكتاكيت اليوم الاثنين 14-6-2021 فى السوق المحلية كالتالي :

كتكوت ابيض : 3.75- 4.75 جنيه

كتكوت ساسو : 3.5 - 3.75 جنيه

أسعار البيض اليوم الاثنين 14-6-2021 في السوق المحلية:

وجاءت أسعار البيض الأبيض البلدي اليوم حول 39 جنيها للطبق للأبيض ووصل سعر الأحمر بين 37 و 38 جنيهًا للطبق.

أرقام تهمك.. الطوارئ والمرور والنجدة

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بخدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

ووضعت الشرطة المصرية، رقم طوارئ لمعظم قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين.



ويأتى فى مقدمة تلك الإدارات طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

-رقم الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- رقم مرور أكتوبر 38355532

-رقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

-رقم الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- رقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر 14-6-2021

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 14يونيو 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق.

أسعار الحديد اليوم الاثنين 14 يونيو 2021:

سعر طن حديد عز 14600 - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 14300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 14300 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.



وبالنسبة لأسعار الأسمنت اليوم الاثنين 14 يونيو 2021 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 813 جنيها للطن

أسمنت السويس 803 جنيهات للطن

اسمنت السويدي 800 جنيه للطن

اسمنت حلوان 825 جنيها للطن.

اسمنت الصخرة 785 جنيها للطن

أسمنت سيناء 760 جنيها للطن

أسمنت أسوان 695 جنيهاً للطن

أسمنت المخصوص 785 جنيهاً للطن

اسمنت العسكري بني سويف 750 جنيهاً للطن

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

ارتفاع ملحوظ .. أسعار الدولار اليوم الاثنين 14-6-2021

ارتفع وبشكل ملحوظ سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 14-6-2021، مقارنة بسعر الدولار أمام الجنيه أمس الأحد، وذلك بواقع 3 قروش لكل دولار في الشراء و5 قروش لكل دولار في البيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري في أخر تحديث له 15.62 جنيه للشراء و 15.74 جنيها للبيع.

تراجع الجنيه أمام الدولار

وسجل أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع بزيادة 3 قروش عن أسعار أمس في بنوك “ الاهلي المصري، مصر”

سعر الدولار في البنوك

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك " الاهلي اليوناني، الاسكندرية

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.63 حنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك “ الاستثمار العربي، التجاري الدوليCIB، ابوظبي الاول، بلوم، المشرق، الاهلي الكويتي، البركة الاسلامي، العربي الافريقي الدولي، عودة، التنمية الصناعية”

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

اعلي وأقل سعر دولار في مصر

ووصل أقل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.61جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

وبلغ أعلى سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي إلي 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.