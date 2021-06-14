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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. انخفاض كبير في أعداد كورونا.. ضبط المتحرش بطفل القطار ..شوبير يفتح النار على "البدري" وغموض حول مشاركة صلاح في الأوليمبياد

حدث ليلا
حدث ليلا


نشر صدى البلد عددا من الأخبار والموضوعات المهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

 

انخفاض كبير .. الصحة: تسجيل 691 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و 41 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج  765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201038  حتى اليوم.

 

ضبط سمسار تحرش بطفل داخل قطار

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بارتكاب أفعال منافية للآداب مع أحد الصبية داخل إحدى القطارات.

 

وزير التعليم : حفل تكريم أوائل الثانوية العامة سيكون أكبر من كل عام

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، ما يقال بشأن أن الوزارة لن تكرم اوائل الثانوية العامة هذا العام في مؤتمر صحفي يذاع في وسائل الاعلان مثل كل عام

 

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

هاجم الاعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق الجهاز الفني للمنتخب الاول بقيادة حسام البدري في ظل عدم اقامة معسكر للمنتخب خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

 

أحمد مجاهد: مشاركة صلاح في الأوليمبياد "غامضة"

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن موقف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مازال غامضا من المشاركة في أوليمبياد طوكيو.

 

 

حدث ليلا.. الصحة تسجل 755 حالة جديدة مصابة بكورونا.. وبلاغ يقود الداخلية لاكتشاف عصابة خطيرة

حدث ليلا.. الصحة تسجل 765 حالة جديدة مصابة بكورونا.. القاهرة تحتضن اجتماعات الفصائل الفلسطينية

حدث ليلا.. مكافحة تمويل الإرهاب تشيد بدور مصر في القضاء على منظمات إرهابية كبرى.. رشوان: مصر ملتزمة بتعهداتها الدولية فيما يخص حياة المواطن.. كافية بالتجمع الخامس يطرد الفتيات بسبب الاحتشام

البرازيل يحقق أولى انتصاراته في بطولة كوبا أمريكا بثلاثية على فنزويلا

حقق المنتخب البرازيلي، أولى انتصاراته في بطولة كوبا أمريكا، بالفوز على فنزويلا بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "جارنشيا"، بالمجموعة الأولى.

 

أشد خطورة من كورونا.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

مع تفشي جائحة كورونا  بدأت العدوى تنتشر بشراسة وتحدث مضاعفات خطيرة للمرضى، وفي الآونة الأخيرة ، تم طرح نداء على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل شخص يسعى للحصول على دعم عام لتمويل علاج والده المصاب بفيروس كوفيد في الهند ومن بين الأمراض الأخرى، التي يكافحها عدوى فيروس الهربس الذى يهدد بانفجار عالمى بعد ظهوره فى الهند.

 

اليوم.. محاكمة الفنان أحمد آدم في هذه القضية

تنظر محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد غانم، وحضور المستشار أحمد عبد العليم وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، محاكمة الفنان أحمد آدم، في اتهامه بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه للضرائب.

 

ابن عبد الرحمن أبو زهرة: والدى سقط فى المستشفى وأصيب بشرخ في القدم.. فيديو

كشف أحمد أبو زهرة نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة  سبب تعرض والده لشرخ في مفصل القدم.

 

حسرة وصدمة.. نتنياهو على كرسي المعارضة في الكنيست بعد فقدان رئاسة الحكومة.. فيديو

عرضت وسائل اعلام اسرائيلية، رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، لأول مرة منذ توليه الحكم في أطول فترة لرئاسة حكومة تل أيب طيلة 12 عاما، على مقعد رئيس المعارضة في الكنيست، عقب خسارته منصب رئيس الحكومة، وتنصيب رئيس حزب يمينا اليميني نفتالي بينيت بدلا منه.

 

بعد 58 عاما.. لحظة لقاء أب صيني بابنه المفقود في مقطع هز قلوب الملايين

في عام 1963، داخل محطة قطار مزدحمة في مدينة شاندونج الصينية، وقف الأب ممسكًا بيد طفله البالغ من العمر عامين فقط ينتظران وصول القطار، وما هي إلا لحظات من إفلات الأب ليد ابنه، حتى اختفى الطفل تمامًا عن أنظاره، وظل المسكين يبحث عنه في كل مكان لكن دون جدوى، حتى عثر عليه اليوم بعد 58 عامًا من اختطافه داخل المحطة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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