كامل من مجاميعه ويسع لـ 4 آلاف سيارة .. 10 معلومات عن سوق السيارات الجديد بالقاهرة

منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد وجه بحلول شاملة وجذرية للازدحام المروري بالعاصمة من خلال عدة محاور جديدة وخطة شاملة لإزالة العشوائيات بكافة أنواعها.

وشملت الخطة إعادة القاهرة الى رونقها وجمالها الذي بات مقصد كثير من السائحين، وضمن تلك الخطة صدور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإنشاء سوق السيارات الجديد بطريق السخنة، الذي ينقذ القاهرة من الازدحام ويفتح الطريق واسعاً أمام حياة جديدة للمواطنين.

وفيما يلي يرصد موقع صدى البلد ابرز المعلومات عن السوق الجديدة :

1- تبلغ مساحة مجمع السيارات الجديد 57 فدانا

2- يسع مجمع السيارات الجديد على طريق السخنة حوالي 4000 سيارة

3- يتضمن مجموعة من المعارض والساحات.

4- يشمل المجمع السيارات الجديدة والمستعملة و يحتوي على مراكز للصيانة والفحص

5- مزود بمجموعة متنوعة من الخدمات الخاصة بالعاملين كالكافيهات والاستراحات.

6- يهدف مجمع السيارات الجديد إلى تخفيف الضغط عن شوارع حي شرق مدينة نصر

7- مزود بوحدات للإطفاء والمرور والإسعاف

8- يشمل مسجد يسع 250 مصلى

9- يحتوي على 6 ساحات انتظار سيارات، وشبكة طرق داخلية مزدوجة بإجمالي أطوال 4 كم، و4 حارة مرورية لكل اتجاه

10- يشمل بوابة لتحصيل الرسوم، ومبنى الإدارة ومبنى للحماية المدنية و5 دورات مياه وبوابة خروج للطوارئ