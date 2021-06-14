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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الحالة المرورية

عبر google earth.. تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة والجيزة

صدى البلد

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا عن الحالة المرورية في القاهرة والجيزة اليوم الاثنين14-6- 2021، وذلك عبر تطبيق "google earth"، والذي يوضح أماكن التكدسات المرورية والزحام فى القاهرة والجيزة وكوبرى 6 أكتوبر.

وأظهر التطبيق أن الحالة المرورية تشهد كثافات مرورية متوسطة على طرق القاهرة والجيزة، وكثافة متوسطة في مطلع كوبري أكتوبر اتجاه المهندسين.


وقالت الإعلامية أسماء يوسف، إن كوبري أكتوبر لا يشهد زحاما مروريًا، وحركة المرور في امتداد رمسيس تسير بشكل طبيعي و أن اللون الأخضر هة المنتشر على الطرق.
 

وأفادت مصادر أمنية، بأن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تناشد قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

 

تحويلات مرورية بتقاطع طريق النصر مع شارعى أحمد فخرى وحسن المأمون


تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ فواصل التمدد الخاص بكوبرى السيارات الكائن بتقاطع طريق النصر مع كلٍ من شارع أحمد فخرى وحسن المأمون، الأمر الذى يتطلب معه أعمال الغلق الكلى لحركة المرور أعلى الكوبرى مع تحويل حركة المركبات إتجاه المسطح الأرضى على النحو التالى:
-الإتجاه القادم من كوبرى المشير أبو غزالة إتجاه شارع مكرم عبيد إعتباراً من الساعة 12,00 ليلاً يوم الجمعة الموافق 11/6/2021 وحتى الساعة 6,00 صباحاً يوم الأحد الموافق 13/6/2021.
-الإتجاه القادم من شارع مكرم عبيد إتجاه كوبرى المشير أبوغزالة إعتباراً من الساعة 12,00 ليلاً يوم الجمعة الموافق 18/6/2021 وحتى الساعة 6,00 صباحاً يوم الأحد الموافق 20/6/2021.


ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

 

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