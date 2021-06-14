تريند × خبر .. سيف زاهر يوجه رسالة قاسية لـ فرجاني ساسي بعد توقيعه للدحيل القطري

يرصد موقع صدى البلد الإخباري بشكل دائم الموضوعات الإخبارية الهامه التي تهم الشارع المصري وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونستعرض أبرز العناوين .





الجماهير تدعم الأهلي قبل مواجهة الترجي في نصف النهائي

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج #طريق_العاشرة_من_رادس، داعما للنادي الأهلي في مبارات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا امام الترجي التونسي المقامة مساء السبت القادم.



مروان محسن ينشر صورة مع تريزيجيه داخل النادي بالجزيرة



شارك مروان محسن لاعب النادي الاهلي متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له مع صديقة محمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا .







سيف زاهر يوجه رسالة قاسية لـ فرجاني ساسي بعد توقيعه للدحيل القطري

علق الإعلامي سيف زاهر على رحيل النجم التونسي فرجاني ساسي عن نادي الزمالك بسبب العرض المادي المقدم من فريق الدحيل القطري.