أخبار التكنولوجيا.. سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme X9 Pro.. وكيفية إنشاء قناة على اليوتيوب

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها.

كشفت بعض التسريبات معلومات مهمة حول مواصفات هاتف OnePlus المنتظر، حيث سينطلق هاتف OnePlus Nord 2، في شهر يوليو المقبل بالهند.



عقدت شركة اتصالات مصر المشغل الرقمي المتكامل لخدمات الاتصالات، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة دلتا مصر للمدفوعات بهدف تمكين عملاء اتصالات من دفع الفواتير وشحن الأرصدة مسبقة الدفع، وذلك عن طريق استخدام تطبيق «سهل» على الهواتف الذكية، والذي يقدم العديد من الخدمات والمزايا لمستخدميه، منها دفع فواتير الكهرباء، الغاز، التليفون الارضي، فواتير المياه، الخ، كما يمنح العملاء خاصية متابعة الاستهلاك أولا بأول.



تستعد شركة ريلمي Realme لإطلاق هواتفها الذكية الجديدة، في الأسواق الصينية تحت اسم Realme X9 و Pro، وفي أحدث التسريبات كشف أحد المسربين الموثوق بهم مواصفات هاتف ريلمي X9 Pro.



أنطلقت رسميا لعبة المغامرات والغموض The Forgotten City، ضمن فعاليات معرض الترفيه الإلكتروني السنوي E3 2021.



ازاي أعمل قناة على اليوتيوب؟ يعد هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي يتم البحث عنها في محرك بحث "جوجل" العالمي، حيث أصبح موقع يوتيوب أحد أكثر وسائل التواصل الاجتماعي رباحا للأشخاص الذين يبحثون عن طرق سهلة للشهرة وتحقيق أرباح، لذلك نوضح إليك فيما يلي ازاي أعمل قناة على اليوتيوب؟



تصدرت لعبة ماريو فاعليات معرض الترفيه الإلكتروني العالمي يوبيسوفت E3 2021، بعدد كبير من الألعاب الجديدة المميزة مع المزيد من التحديثات والعروض المذهلة والتي تأتي للمرة الأولى في العالم، حيث تصدرها عروض شركة يوبي سوفت الفرنسية، وكانت أحد عروضها التشويقية لعبة Mario + Rabbids Sparks of Hope.



أطلقت Infinix نهاية شهر مايو الماضي هاتفها Note 10 pro الحائز على جائزة IF design 2021 وهي جائزة عالمية تميز الهواتف الأكثر ابتكاراً من حيث التصميم وفقاً لعدد من المعايير الصارمة التى تضعها لجنة تحكيم تعد الأكبر في هذا المجال حيث تتكون من 98 عضواً.