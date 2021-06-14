عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme X9 Pro.. وكيفية إنشاء قناة على اليوتيوب

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها.

 

تسريبات تكشف مواصفات هاتف OnePlus القادم

 

كشفت بعض التسريبات معلومات مهمة حول مواصفات هاتف OnePlus المنتظر، حيث سينطلق هاتف OnePlus Nord 2، في شهر يوليو المقبل بالهند.

 

«اتصالات مصر» تعقد شراكة مع «دلتا مصر للمدفوعات» لسداد الفواتير عبر تطبيق «سهل»


عقدت شركة اتصالات مصر المشغل الرقمي المتكامل لخدمات الاتصالات، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة دلتا مصر للمدفوعات بهدف تمكين عملاء اتصالات من دفع الفواتير وشحن الأرصدة مسبقة الدفع، وذلك عن طريق استخدام تطبيق «سهل» على الهواتف الذكية، والذي يقدم العديد من الخدمات والمزايا لمستخدميه، منها دفع فواتير الكهرباء، الغاز، التليفون الارضي، فواتير المياه، الخ، كما يمنح العملاء خاصية متابعة الاستهلاك أولا بأول.

 

قبل إطلاقه رسميا.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme X9 Pro


تستعد شركة ريلمي Realme لإطلاق هواتفها الذكية الجديدة، في الأسواق الصينية تحت اسم Realme X9 و Pro، وفي أحدث التسريبات كشف أحد المسربين الموثوق بهم مواصفات هاتف ريلمي X9 Pro.

 

قريبا.. لعبة الألغاز The Forgotten City تصل بلايستيشن 5


أنطلقت رسميا لعبة المغامرات والغموض The Forgotten City، ضمن فعاليات معرض الترفيه الإلكتروني السنوي E3 2021.

 

كيفية إنشاء قناة على اليوتيوب ناجحة في 5 خطوات


ازاي أعمل قناة على اليوتيوب؟  يعد هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي يتم البحث عنها في محرك بحث "جوجل" العالمي، حيث أصبح موقع يوتيوب أحد أكثر وسائل التواصل الاجتماعي رباحا للأشخاص الذين يبحثون عن طرق سهلة للشهرة وتحقيق أرباح،  لذلك نوضح إليك فيما يلي ازاي أعمل قناة على اليوتيوب؟

 

ماريو ينقذ المجرة.. نينتيندو تعلن عن نسخة جديدة من لعبة Mario الشهيرة


تصدرت لعبة ماريو فاعليات معرض الترفيه الإلكتروني العالمي يوبيسوفت E3 2021، بعدد كبير من الألعاب الجديدة المميزة مع المزيد من التحديثات والعروض المذهلة والتي تأتي للمرة الأولى في العالم، حيث تصدرها عروض شركة يوبي سوفت الفرنسية، وكانت أحد عروضها التشويقية لعبة Mario + Rabbids Sparks of Hope.

 

لماذا فاز هاتف NOTE 10 Pro بجائزة "IF Design 2021" العالمية


أطلقت Infinix نهاية شهر مايو الماضي هاتفها   Note 10 pro الحائز على جائزة  IF design 2021 وهي جائزة عالمية تميز الهواتف الأكثر ابتكاراً من حيث التصميم وفقاً لعدد من المعايير الصارمة التى تضعها  لجنة تحكيم  تعد الأكبر في هذا المجال حيث تتكون من 98 عضواً.

أخبار التكنولوجيا Realme X9 Pro اليوتيوب هاتف OnePlus القادم اتصالات مصر لعبة الألغاز The Forgotten City ماريو

ترشيحاتنا

لم يبدأ بعد..هيئة الأرصاد تكشف عن طقس اليوم وموعد بداية فصل الصيف

في دقيقتين بس.. طريق جديد يربط المطرية بالدائري مباشرة

وفاء الحيوانات .. قصة كلب انتظر صاحبه 12 عاما أمام المستشفى

المصل واللقاح توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن التبرع بالدم

فيديوجراف.. الداخلية كشفت القصة.. متسابق ذا فويس يكسر جمجمة زميله

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 14-6- 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة في عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 14-6-2021 في مصر

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

اليوم.. محاكمة الفنان أحمد آدم في هذه القضية

الأرصاد تزف بشرى بخصوص طقس اليوم الإثنين

وزير المالية يُحذر: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الإجراء

حوادث غريبة في نفس المكان.. شارع العفاريت في دمياط يثير حيرة السكان.. فيديو

وزير القوي العاملة يعلن عودة العمالة المصرية للسعودية في هذا التوقيت

منها الملح.. 4 طرق مدهشة لمنع بهتان الملابس داخل الغسالة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حوادث غريبة في نفس المكان.. شارع العفاريت في دمياط يثير حيرة السكان.. فيديو

منها الملح.. 4 طرق مدهشة لمنع بهتان الملابس داخل الغسالة.. صور

في سبيل الفوتوسيشن.. شاهد تحطم طائرة بـ عروسين بعد حفل زفافهما

فضائي أم عفريت.. فيديو لكائن غريب يمشي على طريق سريع يثير ذعر العالم

فيديو

حوادث غريبة في نفس المكان.. شارع العفاريت في دمياط يثير حيرة السكان.. فيديو

فيديوجراف.. تصريحات قوية من وزير الخارجية عن سد النهضة وتركيا وقطر وغزة

بعد ظهور أول إصابة.. كل ما تريد معرفته عن جدري البقر "فيديوجراف"

2.5 مليار جنيه حوافز الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الكتاب الإلكتروني بديلاً للجامعي!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ