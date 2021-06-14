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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 600 طن مخلفات وقمامة فى حملة بشبرا الخيمة

حملات نظافة
حملات نظافة

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حملة موسعة، لرفع تراكمات القمامة بحى شرق وذلك فى اطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ الإقليم.

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وقال الدكتور بكر عبد المنعم  رئيس حى شرق إن الحملة استهدفت رفع التراكمات من مناطق الحى المختلفة  مثل شارع ١٣٥ واطلس وإبراهيم بيك ومحطه المرور والملف وميدان بهتيم.

واشار رئيس الحى إلى أنه تم استخدام ٣ لوادر و تريللا و ٥ سيارات ٢٠ طنا و ٦ سيارات ٤ أطنان  وتم رفع ٦٠٠ طن .

وأكد الدكتور بكر استمرار تكثيف حملات النظافة على مدار اليوم ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات.

من ناحية اخرى شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه اللواء فخر الدين العربي مساعد وزير الداخلية- مدير أمن القليوبية إزالة 55 عشة ومباني عشوائية في المنطقة الملاصقة للمنطقة الجغرافية بحي شرق شبرا الخيمة من جهة الشمال.

وقال المحافظ إن الحملة تأتي ضمن أعمال إنشاء محور ترعة التوفيقية، إذ يبلغ طول المحور حوالي ١.٦ كم والذي يربط بين محور العصار ومحور مؤسسة الزكاة وصولا إلى الطريق الدائري بناحية المرج، وتبلغ تكلفة الطريق ٦٥ مليون جنيه وذلك لتوفير محور حركة بديل لتحقيق سيولة مرورية للقادم من المطرية باتجاه الطريق الدائري. 

وأضاف الهجان أنه جار حاليا أعمال إنشاء محور ترعة التوفيقية، ويشترك في بدايته مع محور الخصوص الجديد بمسافة تصل إلى 600م تقريبا ليربط محور الفريق العصار بدءا من المطرية وصولا إلى نفق الرشاح بالخصوص. 

 

اخبار المحافظات اخبار محافظة القليوبية شبرا الخيمة حملة نظافة القليوبية

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