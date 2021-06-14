وفاء الحيوانات .. قصة كلب انتظر صاحبه 12 عاما أمام المستشفى

قالت الإعلامية داليا ايمن ، مقدمة برنامج صباح البلد ، إن هناك أشخاصا كثر يتعاملون مع الحيوانات على أنها فرد من أفراد العائلة ، أكثر من البنى أدم وذلك نظراً لأن الحيوان يتصف بالوفاء والصدق .

وأضافت داليا أيمن ، خلال حوارها ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن هناك كلبا بمدينة إسبانية يسمى " كانيلو " ، عاش مع صديقة فى الثمانينات وكان يرافق صاحبه المريض للمستشفى فى كل مرة يشعر بالتعب فيها .

وأشارت الإعلامية داليا أيمن ، إلى أن الكلب ينتظر صاحبه أمام باب المستشفى حتى يخرج ويذهب معه إلى المنزل ، لافتا إلى أن صاحبه شعر بالتعب المفاجئ يوماً وكالعادة ذهب الكلب معه إلى المستشفى لكن توفى هذا الرجل أثناء علاجه فجأة بالمستشفى .

وتابعت الإعلامية داليا أيمن ، أن المفاجأة الكبرى أن هذا الكلب ينتظر صاحبه حتى يخرج من باب المستشفى 12 عاما كاملة، على أمل خروجه فى أى لحظة من ومن بعدها تكفل الجيران بإطعام هذا الحيوان الذي ضرب مثالا نادرا للوفاء .