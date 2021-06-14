بريطانيا تدين قصف مستشفى الشفاء بمدينة عفرين في سوريا

أعرب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي، عن إدانة بلاده لقصف مستشفى الشفاء في مدينة عفرين في سوريا.

وقال كليفرلي عبر حسابه على موقع "تويتر": "تدين بريطانيا الهجوم الصادم على مستشفى الشفاء بعفرين في سوريا".

وأضاف: "يجب على العنف أن يتوقف وأن تحاول جميع الأطراف الوصول إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار".

وتابع: "المنشآت الصحية وعمال الإغاثة والمدنيين الأبرياء ليسو أهدافا".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بتجدد القصف الصاروخي على مناطق انتشار القوات الكردية والجيش السوري بريف حلب الشمالي في سوريا.

وذكر المرصد أن القصف الصاروخي استهدف مشفى الشفاء بشكل مباشر في عفرين ومناطق أخرى بالمدينة، حيث بلغت حصيلة الخسائر البشرية في القصف الأول والثاني حتى اللحظة، 6 قتلى، بالإضافة لوجود أكثر من 15 جريح بعضهم في حالات خطرة، مما يرشح ارتفاع حصيلة القتلى.