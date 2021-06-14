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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عصر الوباء

A Quiet Place 2  يحقق رقما قياسيا في إيرادات السينما

مشهد من فيلم A Quiet
مشهد من فيلم A Quiet Place 2

حقق فيلم A Quiet Place 2  رقما قياسيا في إيرادات السينما في عهد وباء كورونا، الذي أضر بالصناعة وتسبب في تهديد مستقبلها عاما كاملا، لكن الأزمة في طريقها للانتهاء منذ فترة بعد طرح عدد من الأعمال الناجحة. 

 

مشهد من فيلم A Quiet Place 2

 

إيرادات فيلم A Quiet Place 2

 

وصلت إيرادات فيلم الرعب الشهير A Quiet Place 2  إلى أكثر من 100 مليون دولار، في دور العرض الأمريكية، فيما اقترب من تحقيق 200 مليون دولار كإجمالي الإيرادات على مستوى العالم. 

 

الفيلم الذي يخرجه جون كراسينسكي وتقوم ببطولته زوجته إيميلي بلانت طرح في دور العرض العالمية منذ أكثر من أسبوعين، وتعد أرقام إيراداته إنجازا ملحوظا من قبل خبراء صناعة السينما الذين يتوقعون الأفضل للأعمال المقرر طرحها مستقبلا. 

 

بلغت إيرادات A Quiet Place 2   في افتتاحية عرضه بالولايات المتحدة الأمريكية إلى 48 مليون دولار، وحقق حوالي 58 مليون دولار بعد مرور أول 5 أيام على طرحه. 

 

حقق الجزء الأول من سلسلة أفلام A Quiet Place  إيرادات بلغت 340 مليون دولار عالميا عام 2018، وتكلفة ميزانية إنتاجه حوالي 17 مليون دولار، فيما بلغت ميزانية إنتاج الجزء الثاني A Quiet Place Part II حوالي 61 مليون دولار بحسب موقع فاريتي. 

 

 فيلم A Quiet Place 2   من الأعمال المليئة بأحداث الإثارة والغموض والهدوء غير المطمئن،  وظهر جون كراسينسكي في الفيديو الدعائي، رغم وفاته في الجزء الأول أثناء محاولته حماية عائلته من المخلوقات التي فرضت الصمت على العالم، وتحاول أسرته النجاة رغم كل الظروف والخوف والرعب الذي يدب في أنفسهم.

 

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انطلاق فيلم الخيال العلمي والرعب A Quiet Place II في دور العرض المصرية

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The Conjuring 3 يتفوق على A Quiet Place  في إيرادات هذا الأسبوع

 

A Quiet Place Part II بطولة زوجة كراسينسكي، إيميلي بلانت، كيليان مورفي، ميليسنت سيموندز، والطفل نواه جوب، ويشارك جون كراسينسكي في كتابته إلى جانب إخراجه والمشاركة التمثيلية، وطرح الفيلم بتقنية الآي ماكس.

 

وعبر رئيس شركة باراماونت الموزعة للفيلم في تصريحات سابقة لموقع فاريتي عن سعادته بعودة الحياة لصناعة السينما مرة أخرى، والأرقام التي يحققها فيلمهم دليل على بادرة أمل مستقبلية تستحق الاحتفال. 

 

الجزء الثاني من A Quiet Place طرح في السينمات يوم 28 مايو الماضي، بعد تأجيل عدة مرات بسبب جائحة كورونا، لكنه أبلى جيدا في دور العرض مقارنة بالمنافسة القوية التي يلاقيها مع العديد من الأعمال.

A Quiet Place 2 فيلم A Quiet Place 2 جون كراسينسكي إيميلي بلانت إيرادات السينما

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