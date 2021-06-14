طلب عالمي عليه.. تعرف على فوائد لحم النعام وأرباح تربيته

قال يوسف العادلى ، صاحب مزرعة نعام ، إن النعام دخل مصر عام 1998 عن طريق رجل الأعمال المصرى محمد أبو العينين ، المزرعة كانت فى شرق العوينات، ومن ثم بدأ رجال أعمال آخرين فى الاهتمام بنفس الموضوع .

وأضاف يوسف العادلى ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ،المذاع على فضائية صدى البلد ، أننا بدأنا فى تصدير الجلد واللحم خارج مصر ، لافتا إلى أنه بعد أزمة انفلونزا الطيور عام 2005 أدى إلى تصفية كل مزارع النعام فى مصر .

وأشار صاحب مزرعة نعام ، إلى أن بعد ذلك بدأت الناس تتعرف على النعام وتبدأ فى تربية والاهتمام بفتح مزارع له ، وخاصة فى أخر 3 سنوات أصبح عليه الطلب نظرا أن كل ما فى النعام يمكن استخدامه الجلد والريش واللحم والدهن .

وتابع صاحب مزرعة نعام ، أنه بدأ فى مشروع تربية النعام من حوالى 8 سنوات، وبدأ مشروعه كتكوت نعام واحد فقط وكان غرضة الهواية أو اللعب وليست التجارة .

وأكد صاحب مزرعة نعام، أنه بدأ يهتم بهذا الكتكوت حتى وصل إلى نعامة كبيرة ، ثم قام ببيعه واستثمار أمواله فى 4 كتاكيت نعام آخرين ومن هنا بدأ المشروع .