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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طلب عالمي عليه.. تعرف على فوائد لحم النعام وأرباح تربيته

النعام
النعام

قال يوسف العادلى ، صاحب مزرعة نعام ، إن النعام دخل مصر عام 1998 عن طريق رجل الأعمال المصرى محمد أبو العينين ، المزرعة كانت فى شرق العوينات، ومن ثم بدأ رجال أعمال آخرين فى الاهتمام بنفس الموضوع .

وأضاف يوسف العادلى ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ،المذاع  على فضائية صدى البلد ، أننا بدأنا فى تصدير الجلد واللحم خارج مصر ، لافتا إلى أنه بعد أزمة انفلونزا الطيور عام 2005 أدى إلى تصفية كل مزارع النعام فى مصر .

وأشار صاحب مزرعة نعام ،  إلى أن بعد ذلك بدأت الناس تتعرف على النعام وتبدأ فى تربية والاهتمام بفتح مزارع له ، وخاصة فى أخر 3 سنوات أصبح عليه الطلب نظرا أن كل ما فى النعام يمكن استخدامه الجلد والريش واللحم والدهن .

وتابع صاحب مزرعة نعام ،  أنه بدأ فى مشروع تربية النعام من حوالى 8 سنوات، وبدأ مشروعه كتكوت نعام واحد فقط وكان غرضة الهواية أو اللعب وليست التجارة .

وأكد صاحب مزرعة نعام،  أنه بدأ يهتم بهذا الكتكوت حتى وصل إلى نعامة كبيرة ، ثم قام ببيعه واستثمار أمواله فى 4 كتاكيت نعام آخرين ومن هنا بدأ المشروع . 

محمد أبو العينين الجلد واللحم كتكوت نعام التجارة

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