هل يجب على مريض سلس الريح إعادة الصلاة ؟.. عالم أزهري يوضح

قال الشيخ عبد الحميد الاطرش رئيس لجنة الفتوى بالازهر سابقا إن مريض سلس الريح أو البول يندرج تحت لقب أصحاب الأعذار وهذه الفئة لهم رخصة في الصلاة والوضوء.

وأضاف الاطرش لـ “ صدى البلد ” أثناء الإجابة على سيدة تقول: مريضة بسلس الريح وأجدد وضوئي باستمرار لكني تعبت من كثرة الوضوء.. فماذا أفعل؟ ، قائلا : توضأي فور سماع الأذان وصلي مباشرة فإذا ماحدث لكِ خروج للريح قبل الصلاة فلا تجددي وضوءك وإذا حدث خروج للريح أثناء الصلاة لا تخرجي من صلاتك فأكمليها وصلاتك صحيحة".

ماذا يفعل من تنزل منه قطرات بول بعد الاستنجاء

قال مجمع البحوث الإسلامية ماذا يفعل من تنزل منه قطرات بول بعد الاستنجاء، موضحًا أنه يجب على الإنسان أن يستبرئ من بوله، بأن يتأكد من خروج كل البول منه دون بقايا.

وأضاف المجمع في فتوى له، ما رواه أبوهريرة –رضي الله عنه- قال: كنا نمشي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمررنا على قبرين، فقام، فقمنا معه، فجعل لونه يتغير حتى كم قميصه، فقلنا: ما لك يا نبي الله؟ قال: "ما تسمعون ما أسمع؟ ". قلنا: وما ذاك يا نبي الله؟ قال: "هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين"، قلنا: فيم ذاك؟ قال: "أحدهما لا يستنزه من البول، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه، ويمشي بينهم بالنميمة".

واختتم المجمع فتواه، أن الإنسان إذا كان مريضا بسلس البول, ولم يصل بعد للشفاء منه, فيجب عليه أن يطهر ثيابه بعد دخول وقت كل صلاة, ثم يتوضأ ويصلي ولا حرج إن خرج منه شيء بعد ذلك.

حكم صلاة مريض سلس الريح

قال الشيخ محمد وسام مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية إن مريض سلس الريح ينطبق عليه صلاة أصحاب الأعذار مثل مريض سلس البول فعليه أن يتوضأ لكل صلاة ولا يبالي بعد ذلك بما يخرج منه أثناء الصلاة.

وأضاف "وسام" خلال فتوى له بأحد البرامج الفضائية أن الأمر كلما ضاق اتسع، كما قال الإمام الشافعي فإذا كان المرض مزمناً لديه فلا حرج أن يتوضأ فقط عند كل صلاة وله أن يصلي ما شاء حتى دخول وقت الصلاة الأخرى، فمثلا توضأ لصلاة الظهر وصلى الظهر فله أن يصلي بهذا الوضوء حتى دخول وقت العصر فإذا ما دخل وقت العصر فليجدد وضوءه .

