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برلمان

برلماني يثمن اتفاقيات مصر مع فرنسا لتنفيذ مشروعات فى النقل والإسكان والكهرباء

النائب محمد عبد الله
النائب محمد عبد الله زين الدين ، عضو مجلس النواب

ثمن النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب الاتفاقيات التى وقعتها مصر مع فرنسا لتنفيذ عدد من المشروعات المهمة فى مجالات النقل والإسكان والكهرباء والتى شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب لقائه مع برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية لشئون الأوروبية، والسفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا، والسفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى مصر.


وأكد " زين الدين " فى بيان له اصدره اليوم اهمية هذه الاتفاقيات والتى تأتى فى إطار العلاقات المتميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الفرنسى ماكرون  ، والتى تتم بموجب حزمة تمويلية بمبلغ حوالي 1.7 مليار يورو، لصالح مشروعات في مجالات النقل والإسكان والكهرباء وأسواق الجملة، بواقع 776 ملايين يورو كتمويل من الحكومة الفرنسية، ومبلغ 990 مليون يورو كتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.

 

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كما أشار الى أهمية هذه الاتفاقيات التى تتضمن إعادة تأهيل خط سكك حديد المنصورة ـ دمياط، وتوريد 55 قطاراً للخط الأول لمترو الأنفاق، وإعادة تأهيل مترو أبو قير، وإنشاء خط سكك حديد أسوان ـ توشكى ـ وادي حلفا، وإنشاء خط سكك حديد الروبيكي ـ العاشر من رمضان ـ بلبيس، إلى جانب دعم تنمية سياسات قطاع الطاقة، وإقامة مركز التحكم الإقليمي في الطاقة بالإسكندرية ، إلى جانب وإنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمرحلة الثالثة من محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، بالإضافة إلى إنشاء سوق جملة بمنطقة برج العرب.    


اضافة الى دعم استكمال شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى من خلال 4 مشروعات استراتيجية، هي : شراء 55 قطاراً من شركة "الستوم للنقل" الفرنسية للخط الأول لمترو القاهرة، مع تقديم خدمات الصيانة لمدة 8 سنوات، والمساهمة في إنشاء الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى من خلال تنفيذ أنظمة السكة وتصنيع وتوريد القطارات اللازمة للخط بواسطة شركات فرنسية، فضلأً عن توطين صناعة الوحدات المتحركة بواسطة شركة "الستوم للنقل" الفرنسية، بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي (السلام / العاصمة الإدارية / العاشر من رمضان.

مجلس النواب فرنسا النقل وزيرة التعاون الدولي وزير المالية علاء يوسف سفير مصر الوكالة الفرنسية للتنمية وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي مجلس الوزراء

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