عربية النواب: مصر أصبحت قادرة على حل مشكلات المنطقة لامتلاكها حرية القرار السياسى

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اصبحت تمتلك مفتاح الحل لمختلف المشكلات والقضايا بالمنطقة لأنها تمتلك حرية القرار السياسى ، مشيراً الى أن الرئيس السيسى جعل لمصر كلمتها المسموعة إقليميا وعربياً ودولياً.

وقال " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم إن الواقع والتاريخ أكدا للعالم كله أهمية الدور التاريخى والمحورى لمصر تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والدولية وأكبر دليل على ذلك اشادة العالم كله بجميع دوله ومنظماته بقدرة مصر بقيادة الرئيس السيسى على وقف اطلاق النار فى غزة لثقة جميع الأطراف فى مصر وقائدها فالجميع اصبح على وعى وادراك كاملين بأن مصر هي محور السياسة المتزنة في المنطقة وحرية القرار السياسى جعلت مصر تتمتع بسياسية حيوية في المنطقة.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن العالم أصبح يدرك حقيقة فى غاية الأهمية وهى أن القيادة السياسية المصرية لديها خبرات تتسم بالحنكة والخبرة والوعى والثقة بالنفس وأن مصر وطن حر حدوده بالكامل تحت السيادة المصرية وقرار سياسى حر ورشيد ، مشيراً الى أن هذه المقومات تؤكد على أن مصر أصبحت رمانة الميزان الحقيقى وهى الدولة المؤهلة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام على مستوى منطقة الشرق الأوسط باسرها وافريقيا.