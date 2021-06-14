مصرع عامل وإصابة سائق في مشاجرة بسوهاج

لقي عامل أربعيني مصرعه وأصيب شقيقه بجرح قطعي أعلى الجبهة؛ إثر نشوب مُشاجرة بينهما وبين شخصين أخرين لوجود خلافات مالية بينهم، وتعدي الطرف الثاني عليهما بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول المدعو (عبدالسلام. ع. ع - ٤١ سنه - عامل - ويقيم بدائرة المركز)، جثة هامدة إثر إصابته بجرح طعني نافذ بالجانب الأيمن، وإصابة شقيقه "محمود - ٤٣ سنه - سائق - ويقيم بذات الناحية"، مُصاب بجرح قطعي أعلى الجبهة.

وبالانتقال والفحص وبسؤال المُصاب أنهم كلاً من:"محمود. ث. ح - ٣٢ سنه - عامل، ومحمود. ب. ع - ٣٣ سنه - عامل"، بالاعتداء عليهما بالضرب بسبب وجود خلافات مالية بين الطرفين.

وتم ضبط طرفي المُشاجرة وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاًمن منهما على الآخر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.