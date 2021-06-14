العراق.. استهداف قاعدة عسكرية أمريكية بمطار بغداد

استهدفت طائرة مسيرة تحمل مقذوفات متفجرة، اليوم الإثنين، قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد الدولي.

وبحسب وسائل إعلام فإن الطائرة المسيرة استهدفت فجر اليوم قاعدة فكتوريا العسكرية التي تستضيف قوات أمريكية ومن التحالف الدولي.

وأضاف أن الطائرة المسيرة ألقت مقذوفات متفجرة وقعت قرب السياج الخارجي للقاعدة، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ويعد هذا الهجوم هو الخامس من نوعه الذي ينفذ بطائرات مسيرة خلال الفترة القليلة الماضية.

وتتبنى فصائل مسلحة تابعة لإيران تلك العمليات فيما رفعت من حدة الاستهدافات عقب اعتقال قيادي بارز في مليشيا الحشد الشهر الماضي.