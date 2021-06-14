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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

القابضة للمياه تبحث مع شركة أمريكية سبل التعاون فى مجال التحلية

الشركة القابضة لمياه
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

عقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اجتماعا مع ممثلي شركتي بكتل للطاقة وMPS الأمريكية، لبحث سبل التعاون في مجالات تحلية مياه البحر، والحلول المتكاملة باستخدام أحدث تكنولوجيا لـ تخفيض استهلاك الطاقة بمحطات التحلية للحصول على أقل سعر للمياه المنتجة من محطات التحلية.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الدولة لديها خطة طموحة للتوسع في محطات تحلية مياه البحر لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ومواكبة الزيادة السكانية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية لترشيد استهلاك المياه.

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جاء ذلك بحضور اللواء عاصم شكر نائب رئيس الشركة القابضة، وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة بكتل للطاقة وشركة MPSوالتى تعد إحدى الشركات المتخصصة  للبناء والهندسة في الولايات المتحدة الأمريكية وأكبر خامس شركة مملوكة للقطاع الخاص في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأبدت شركتي بكتل وMPS، الرغبة في مشاركة الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي بنظام مشاركة القطاع الخاص (PPP) مع الدولة المصرية، باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية مع استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بهدف خفض سعر تكلفة انتاج المتر المكعب من المياه وتوفير متطلبات الخطة الشاملة للتنمية ومتطلبات الزيادة السكانية والمجتمعات الجديدة.

وتناول الاجتماع عرضا للخطة الاستراتيجية للتوسع فى انشاء محطات تحلية مياه البحر مقسمة الى (6) خطط خمسية تنتهى عام 2050 بإجمالي طاقة تصل الى 6.4 مليون م3/يوم بالإضافة الى المحطات السابق إنشاءها والمحطات الجاري إنشاءها والتي ستصل بإجمالي طاقة مياه الشرب المنتجة من تحلية المياه بالدولة المصرية الى 7.8 مليون م3/يوم عام 2050، مع العمل على توطين صناعة مكونات محطات تحلية مياه البحر في الدولة المصرية.
 

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحلية مياه البحر تخفيض استهلاك الطاقة مياه البحر الزيادة السكانية ترشيد استهلاك المياه

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