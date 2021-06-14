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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مواطن فلسطيني يصف مصر بكلمات مؤثرة.. فيديو

مواطن فلسطيني يصف
مواطن فلسطيني يصف مصر بكلمات مؤثرة

أجرى برنامج «صباح الخير يا مصر» الذي يقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي، وهدير أبو زيد، على الفضائية المصرية والقناة الأولى، جولة داخل قطاع غزة، للتعرف على حركة التجارة وأحوال المواطنين هناك، ومتابعة جهود الدولة المصرية في رفع آثار الدمار في غزة.


وخلال الجولة التقى البرنامج مواطن فلسطيني،صانع أعلام دول العالم، وقال إن العلم الوحيد الذى يباع بنفس كمية علم فلسطين هو العلم المصري،الشعب الفلسطيني لديه علمين وليس علم واحد فقط".


وتابع المواطن الفلسطيني قائلًا: "على مدار الرؤساء المصريين من أيام جمال عبد الناصر لم ينسي الشعب الفلسطيني فضل مصر عليه".


وواصل "لم ننسي ان  مصر، هى البلد الوحيدة التى لا يوجود بها مخيمات للاجئين الفلسطينيين، وتعامل اللاجئين الفلسطينيين معاملة الشعب الواحد".


وكانت زيارة الفريق الإعلامي لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، لتناول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، ومتابعة الجهود المصرية في إعادة الإعمار والسواعد المصرية التي تبني وتشارك إخوتها في فلسطين عمليات البناء، وعمليات إزالة ركام المباني المدمرة جراء القصف الإسرائيلي.


كما تأتي بعد أيام قليلة من زيارة الناجحة التي قام بها الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، الموفد من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى قطاع غزة، حيث استكمل خلالها جولاته ومباحثاته، بلقاء الفصائل الفلسطينية وحركة حماس، كما حمل في جعبته العديد من الملفات الرئيسية، بداية من تثبيت الهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وملف إعادة الإعمار.

مواطن فلسطيني مصر كلمات مؤثره إعادة إعمار في غزة القضيه الفلسطينة

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