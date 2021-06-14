نائب يُشيد بنجاح الحكومة فى تحقيق 98% من الاكتفاء الذاتى للثروة الداجنة

أشاد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب نجاح الحكومة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الثروة الداجنة بنسبة 98% اكتفاء ذاتيا والاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء 100% قريبا لتتجه مصر ولأول مرة الى مرحلة التصدير.

ووجه " حنفى " فى بيان له اصدره اليوم التحية الى الرئيس السيسى على القرار الجمهورى 136 لسنة 2020، والخاص باستغلال الظهير الصحراوى وإنشاء 8 أماكن فيها لتربية الدواجن وعقد بروتوكولات ما بين وزارة الزراعة والبنوك لدعم لوجيستى لرفع كفاءة عنابر مربى الدواجن وهو ماأدى الى تحقيق 98 ٪؜ من الاكتفاء الذاتى لمصر من الثروة الداجنة والاتجاه نحو التحول فى الثروة الداجنة من نظام التربية المفتوح إلى المغلق وذلك على الرغم من التداعيات السلبية لفيروس جائحة كورونا، وما عانى منه العالم من نقص غذاء وكانت مصر بها مصادر البروتين الحيوانى متوفرة بأسعار مناسبة.

وأشاد النائب سيد حنفى طه بنجاح الحكومة فى حل مشكلة الأعلاف وتوفيرها بأسعار مناسبة لمن يريدها وتسهيل أخذ تراخيص مشروعات الثروة الداجنة، حيث تم توفير 72 ألف ترخيص لمشروعات الثروة الدجنة ، معرباً عن ثقته فى أن مصر ستكون من أهم الدول فى كل مايتعلق بصناعة الثروة الداجنة.