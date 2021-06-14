إزاى تستفيد من مساحة بلكونتك لاستيعاب أفكارك؟..مهندس ديكور يجيب

كشف مهندس الديكور ، أمير عبد العاطي ، عن بعض الخطوات التجميلية ، والتي يمكن من خلال استغلال البلكونة بشكل مثالي .

وقال المهندس أمير عبد العاطي ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن" ، أنه يمكن تزيين حائط البلكونة الجانبي بالزرع الصناعي ، وهو غير مكلف ، ويحقق عنصر جمالي .

وأشار إلى أنه يمكن استخدام النجيلة الصناعي في أرض "البلكونة " ، والذي يعطي شكلا جماليا ، مع تغطية السقف للتدفئة .

وتابع أن "البلكونة " لا ترتبط بديكور البيت ، ومن الممكن أن يكون لها الديكور الخاص بها ، لا تماثل مع باقي البيت .

وأكمل أنه في حالة أن تكون البلكونات الضيقة ، يفضل أن تكون ألوانها فاتحة ، مع القليل من الزرع و الكراسي الصغيرة .