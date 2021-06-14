مصرع عامل وإصابة 7 في حريق بمصنع مراتب وأسفنج ببلبيس

لقى عامل مصرعه فيما أصيب 7 آخرون بحروق في حادث حريق اندلع بمصنع إسفنج ومراتب بأنشاص الرمل التابعة لمركز ومدينة بلبيس ، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بلبيس، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ9 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق وأخماده وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار،مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد نشوب حريق بمصنع إسفنج ومراتب بقرية أنشاص الرمل.

وعلى الفور تم إخطار رجال الحماية المدنية برئاسة العميد محمد العادلى، وتم الدفع بـ 9 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده وتبين نشوب الحريق نتيجة انفجار اسطوانات غاز وأكسجين.

وتبين من المعاينة الأولية مصرع عامل 17 سنة وإصابة 7 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى كما تبين أن المصنع مقام على مساحة 800 متروجار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.