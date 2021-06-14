كاتب صحفي: مصر هي القوى الفاعلة في المنطقة من أجل حشد دولي فى كثير من المواقف

قال الكاتب الصحفى ، جمال عفيفي ، إن سياسة الرئيس واستراتيجيته منذ توليه رئاسة الجمهورية منفتحة على كل دول العالم فى كافة المجالات ، لافتا إلى أن الدول الأوروبية والافريقية والباكستان والهند والصين وخلافه مع كل دول العالم .

وأضافت جمال عفيفي ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، ان كلما كان هناك انفتاح على دول العالم كلما أصبح هناك عرض للرؤى المصرية على المستوى الإقليمى والدولى ، حتى يرى العالم كله الرؤى المصرية فى العالم كلة .

وأشار الكاتب الصحفى ، إلى أن مصر هي القوى الفاعلة في المنطقة من أجل حشد دولى فى كثير من المواقف ، منوها إلى أننا رأينا موقف مصر مع دول عربية كثيرة مثل ليبيا أو فلسطين .

وتابع الكاتب الصحفى ، أنه أن لم يكن هناك تأييد مصري من قبل العالم كله تجاه مصر فلم تتبع تستطع مصر حل هذه الخلافات ،موضحا أن اللقاء مع رئيس هيئة الأركان الباكستانية و مهم جدا أمس وهو فى إطار الاستراتيجية العسكرية الجديدة .

