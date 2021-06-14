جائزة الشيخ زايد للكتاب تفتح باب الترشح للدورة الـ16

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب بمركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة، اليوم عن فتح باب الترشح لدورتها السادسة عشرة بدءا من شهر يونيو الجاري وحتى الأول من أكتوبر 2021 .



وسجلت الجائزة في دورتها الأخيرة عددا قياسيا من الترشيحات بلغ 2349 ترشيحا من 57 دولة، في زيادة بلغت 23 بالمئة عن الدورة الرابعة عشرة من الجائزة، وذلك في فروعها التسعة؛ الآداب، والترجمة، والتنمية وبناء الدولة، والثقافة العربية في اللغات الأخرى، وأدب الطفل والناشئة، والفنون والدراسات النقدية، والمؤلف الشاب، والنشر والتقنيات الثقافية، وشخصية العام الثقافية .



وتستقبل الجائزة ترشيحات ذاتية من المؤلفين أنفسهم، إلى جانب ترشيحات دور النشر التي تستطيع تقديم ترشيحات الكتب الصادرة عنها بعد نيل موافقة المؤلفين الخطية .



واشترطت جائزة الشيخ زايد للكتاب، أن تكون الأعمال الأصلية المرشحة قد كتبت باللغة العربية، باستثناء الأعمال المرشحة ضمن فرع "الترجمة" ، سواء الأعمال المترجمة من أو إلى اللغة العربية والأعمال المرشحة ضمن فرع "الثقافة العربية في اللغات الأخرى"، حيث تقبل الأعمال المنشورة باللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والإسبانية والروسية .