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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فى عهد السيسي

إنجازات القطاع الصحي..القضاء على فيروس سي وحلم تصنيع مشتقات البلازما

إنجازات القطاع الصحي..القضاء
إنجازات القطاع الصحي..القضاء على فيروس سي وحلم تصنيع مشتقات

‎عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة «الأولى»، والفضائية المصرية، اليوم الاثنين،  ويقدمه الاعلاميان محمد الشاذلي وهدير ابو زيد تقريرًا تلفزيونيا بعنوان « إنجازات القطاع الصحي.. القضاء على فيروس سي وحلم تصنيع مشتقات البلازما». 

 

مجموعة من الإنجازات التي نجح القطاع الصحي في تحقيقها خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى المبادرات الصحية التي تم إطلاقها برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويأتي على رأسها إطلاق المشروع القومي لتصنيع مشتقات البلازما، فمشروع تصنيع مشتقات البلازما هو حلم كبير سينقل مصر لتكون ضمن أكبر 5 دول مصنعة لهذا النوع من الصناعة على مستوى العالم، وتم تأهيل 8 مراكز لتجميع مشتقات البلازما. 

 


وأضاف التقرير، أن الدولة المصرية حققت نجاحا كبيرا في مبادرة القضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي «سي» بشكل نهائي مع علاج نحو أكثر من مليون ونصف المليون مصاب به، لتصبح مصر هي أول دولة في العالم تنجح في التخلص من فيروس «سي» المسبب لمرض التهاب الكبد الوبائي. 


وأوضح التقرير، أن من ضمن الإنجازات التي تحققت في القطاع الطبي أيضا، تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد الذي كان حلما كبيرا تسعى إليه الدولة، لا سيما أن جموع المواطنين كانوا ينتظرونه لعقود طويلة، والآن تجسد هذا الحلم على أرض الواقع في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ويعتبر نقلة نوعية في القطاع الصحي لم تشهدها مصر من قبل.

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