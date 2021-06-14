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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

قتله وسلم نفسه.. بائع ينهي حياة قهوجي لخلافات بينهما بالشرقية

صدى البلد

أقدم بائع متجول علي التخلص من حياة قهوجى بطعنه بسلاح أبيض طعنة نافذة بالرقبة وتركه غارقا فى دمائه داخل منزله بمركز أبوكبيروقام المتهم بتسليم نفسه إلى الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوكبير والتى قررت إحالته إلى نيابة أبوكبير والتي أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغا من مستشفى أبو كبير بوصول" السيد هـ" قهوجى مقيم بندر أبوكبير جثة هامدة إثر إصابته بطعنة بالرقبة.

 

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وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات قيام " ح ر" 28 سنه بائع متجول بتسليم نفسه إلي مركز شرطة أبوكبير وأقر بارتكابه الواقعة داخل منزل المجني عليه لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه وعندما توجه إليه لمطالبته بحقه حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة انتهت بوفاة القهوجى على يد البائع،وتم التحفظ علي المتهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3745 إدارى مركز ابوكبير لسنة 2021

 

وعلي جانب أخر فقد لقى عامل مصرعه فيما أصيب 7 آخرين بحروق  في حادث حريق إندلع بمصنع إسفنج ومراتب بأنشاص الرمل التابعة لمركز ومدينة بلبيس ، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بلبيس ، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ9 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق وأخماده وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار،مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد نشوب حريق بمصنع إسفنج ومراتب بقرية أنشاص الرمل.

 

وعلي الفور تم إخطار رجال الحماية المدنية برئاسة العميد محمد العادلى، وتم الدفع بـ 9 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده وتبين نشوب الحريق نتيجة انفجار أسطوانات غاز وأكسجين.

 

وتبين من المعاينة الأولية مصرع عامل 17 سنه وإصابة 7 أخرين تم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى كما تبين أن المصنع مقام على مساحة 800 متروجاري تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.

مشاجرة الحماية المدنية مدير امن الشرقية الأجهزة الامنية بائع متجول نشوب حريق

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قتله وسلم نفسه.. بائع ينهي حياة قهوجي لخلافات بينهما بالشرقية

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