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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة ببورسعيد تنظم دورة لريادة الأعمال

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن أمل مصر فى المشروعات الصغيرة، حيث أن النجاح في إنشاء مليون مشروع صغير يزداد سنويا سيؤدي إلى تحقيق التشغيل الكامل والقضاء على البطالة بالمجتمع المصري.

قال وزير القوي العاملة محمد سعفان : إن حلم الوزارة الوصول لمليون مشروع على مستوى الجمهورية، توفر فرص عمل للشباب يديرها خريجي التدريب والعمالة العائدة، والتي بنجاحها يكلل نجاح الوزارة في توفير فرص عمل والقيام بدورها في المجتمع، نحو المساعدة في تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع كل الجهات المعنية، سوف تؤدي إلى تحقيق التشغيل الكامل والقضاء على البطالة بالمجتمع المصري.

ووجه الوزير مديريات القوي العاملة بالمحافظات بإلحاق الذين أتموا دورات التدريبية بمراكز التدريب المهني ، و إلحاقهم بدورة ريادة الأعمال .

وفي هذا الإطار قامت مديرية القوي العاملة ببورسعيد بالتنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة بعقد دورة  تدريبية في مجال ريادة الأعمال وسوف تستمر لمدة 3 أسابيع .

وأشار السيد السنجابي مدير المديرية إلي أن البرنامج التدريبي يتضمن شرح كامل للتعريف بريادة الأعمال ومناقشة المتدربين حول الهدف من الالتحاق بالبرنامج، وشرح لقانون العمل فيما يتعلق بتفتيش العمل وعقود العمل وحقوق العامل وواجباته  والعلاقة بين صاحب العمل والعامل لإنجاح العملية الإنتاجية ، فضلا عن شرح لأهداف السلامة والصحة المهنية ،والتعريف بمخاطر بيئة العمل ، بالإضافة إلي تنمية المهارات الريادية ، وولد فكرة مشروعك .

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IMG_6846
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