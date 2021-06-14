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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أسامة المندوه يروى تفاصيل التحاقه بالكلية الحربية

اللواء أسامة المندوه
اللواء أسامة المندوه

قال اللواء أسامة المندوه، وكيل أول جهاز المخابرات العامة السابق، إنه من مواليد محافظة الدقهلية، وكان يعيش فى أسرة مكونة من 12 فرد، موضحا أن والده كان له تأثير كبير على شخصيته و المناصب التى وصل لها.


وأضاف خلال حواره ببرنامج كنوز الوطن، تقديم الإعلامي أيمن عدلى، أن أول درس تعلمه من والده هو التركيز فى عمله، وعدم التركيز فى ى عمل أخر، موضحًا " ده كان دستوري طول حياتي".


وتحدث عن دخوله الكلية الحربية وأكد أنه حصل على الثانوية العامة وبعد ذلك مكتب التنسيق رشح له كليه علوم القاهرة أو هندسة الإسكندرية، وأن شقيقه اقترح عليه التقدم لـ الكلية الحربية بدلا من دخول كلية الهندسة.


ولفت إلى أنه تقدم بأوراقه لـ الكلية الحربية، وقبل، دون علم والده، وكشف أنه عادل لـ والده وأخبره بالقبول فى الكلية الحربية ورحب الأمر.


وأشار إلى أنه دخل الكلية الحربية، فى عام 1965وتخرج وهو فى عمر 19 عامًا، وكشف أنه شارك فى الحرب وهو قاصر.


 

اللواء أسامة المندوه جهاز المخابرات العامة

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