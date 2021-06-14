كل ما تريد معرفته عن مركز بحوث وتطوير الفلزات

تلقى موقع صدى البلد استفسارات عديدة تتساءل عن معلومات تشرح تفاصيل مركز بحوث وتطوير الفلزات ، وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد كافة المعلومات المتاحة عن مركز بحوث وتطوير الفلزات .

ما هو مركز بحوث وتطوير الفلزات ؟



انشئ مركز بحوث وتطوير الفلزات منذ العام 1973 حتى 1984 ، وكان المركز أحد الشعب البحثية بالمركز القومي للبحوث ، إلى أن صدر القرار الجمهوري رقم 379 لسنة 1983 بإنشاء مركز بحوث وتطوير الفلزات.

ويقوم مركز بحوث وتطوير الفلزات حاليا بإعداد خطة عمل وتدريب فريق عمل متميز للاستفادة من المزايا التي تقدمها منظمة الويترو وبالأخص في مجالات تطوير الابتكار ونقل التكنولوجيا؛ لإتاحة الاستفادة منها في كافة المراكز البحثية والجامعات المصرية وخاصة تلك التي تتعلق بمجالات المياه والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.

عنوان مركز بحوث وتطوير الفلزات



لقد روعي مركز بحوث وتطوير الفلزات ، أن يكون في منطقة التبين بحلوان حيث تتركز معظم الصناعات الثقيلة بمصر .

أبرز جهود مركز بحوث وتطوير الفلزات

أكد الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات أن المركز كان من المساهمين الأوائل في إنشاء منظمة "الويترو" الدولية ، للربط بين الهيئات والمراكز البحثية على مستوى العالم، ودعم تطوير القدرات وتنمية الأفكار المبتكرة، والمشاركة الفنية وتبادل الخبرات والأبحاث المشتركة بين الباحثين والعلماء من كافة الدول وبخاصة بين الدول المتقدمة ودول إفريقيا وآسيا التي تحتاج لهذا الدعم.وتضم المنظمة حاليا في عضويتها أكثر من 171 مركزا بحثيا عالميا من 78 دولة، ولها علاقات مباشرة وغير مباشرة مع أكثر من 500 مركز بحثي وجامعة على مستوى العالم، ويترأس مجلس إدارة "الويترو" حاليا مجموعة مختارة من معهد فراونهوفر في ألمانيا ومعهد جيتري في الصين وهما من أكبر معاهد البحث والتطوير الصناعي في العالم.

أعلن الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات​ عن قيام الخبراء والباحثين بالمركز​ بتصميم​ وتنفيذ أول بوابة تعقيم وتطهير ذاتي متكاملة​، فى إطار جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )​ الذي اجتاح العالم.

كما تم توقيع المركز بروتوكول تعاون مع شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى، بهدف نقل الخبرات العلمية للمركز إلى الشركة، مدته ٣ سنوات.

مركز بحوث وتطوير الفلزات

وتضمن البروتوكول مساعدة المركز للشركة فى تطوير وإنتاج قطع غيار من خردة المحطات، والعمل على إحلال بعض قطع الغيار المستوردة ببدائل محلية، وتنظيم دورات تدريبية فى جميع المجالات التى تخدم الشركة وترفع من كفاءة العاملين بها.

وساهم البروتوكول فى الاستفادة من خبرات المركز كبيت خبرة متخصص على المستوى الإقليمى فى مجال بحوث وتطوير المواد، وكذلك يتيح الاستفادة من إمكانات المركز من معدات علمية وبحثية ونصف صناعية فى رفع كفاءة خدمات شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، وتعظيم المكون المحلى فى الصناعة المصرية.

أشهر مراكز البحوث العلمية في مصر

المركز القومي للبحوث

المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد

معهد تيودوربلهارس للابحاث

معهد بحوث امراض العيون

معهد بحوث البترول

معهد بحوث الالكترونيات

مركز بحوث وتطوير الفلزات

مدينة الابحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية

معهد التبين للفلزات

تتمثل مهمة معهد التبين للدراسات المعدنية فى التعليم ما فوق الجامعي لمرحلتي الدبلوم والماجستير والتعليم المستمر من خلال الدورات التدريبية المتخصصة للعاملين فى الصناعات المعدنية والتعدينية والهندسية وخدمة المجتمع فى سبيل حل مشكلات التنمية القومية بوجه عام والتنمية الصناعيــة بوجــه خــاص وذلك لتحقيق الأهداف التالية :