شروط وتفاصيل وظائف هيئة الطاقة النووية 2021

وظائف هيئة الطاقة النووية، تُواصل هيئة المحطات النووية اليوم الاثنين، فتح باب سحب كراسات التقديم على الوظائف المعلن عنها فى الإعلان رقم 2 لسنة 2021 الخاص بهيئة المحطات النووية لليوم الثاني على التوالي ، وتستمر الفرصة لمدة 3 أسابيع، وقد شهد اليوم الأول زحاما شديدا، حيث تعدى عدد الكراسات التى تم سحبها أمس أكثر من 10 آلاف كراسة .

العدد المطلوب لشغل وظائف هيئة الطاقة النووية

قال المهندس محمد رمضان مدير المشروع النووى أن الإعلان المنشور بخصوص وظائف هيئة الطاقة النووية موضح به كل الشروط والتخصصات المطلوبة لشغل الوظيفة .

وأوضح رمضان فى تصريح لـ صدى البلد أن العدد المطلوب فى إعلان وظائف هيئة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء هو 300 شخص ، لافتا الى أن هنا اختبارات تجرى للمتقدمين ليس من بينها الاختبارات النفسية التى كانت تجرى قبل ذلك .

وتتلقى الهيئة طلبات الحصول على الوظائف داخل مقرها الرئيسى بـ 4 طريق النصر- ميدان رابعة العدوية- مدينة نصر بمحافظة القاهرة.وتبلغ تكلفة الكراسة للوظائف العليا 200 جنيه والعاديين 100 جنيه.

المتقدمين لسحب كراسات شروط وظائف هيئة الطاقة النووية

شروط وظائف هيئة الطاقة النووية 2021

أكد مصدر مسئول بهيئة المحطات النووية أنه يشترط للمتقدمين للوظائف العادية بنظام التعاقد والمكافأة كذلك وظائف الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة ألا يزيد السن عن 35 سنة، أما المتقدمين لشغل وظائف الدرجة الأولي والثانية فلا يزيد السن عن ٤٥ سنة.

وأضاف المصدر أنه يشترط لشغل جميع الوظائف التخصصية أن يكون التقدير التراكمي للمؤهل الدراسي جيد وكذلك العام الدراسي الأخير.

وأوضح المصدر أن هناك اختبارات تتم للمتقدمين المستوفين للشروط سيتم إبلاغهم للشروط بموعد ومكان الاختبار واجتيازهم لهذا الاختبار شرط أساسي من شروط قبولهم لشغل الوظيفة، ، بالإضافة لاختبارات دقيقة فى اللغة والكمبيوتر وغيرها، ويحضر هذه الاختبارات رئيس هيئة المحطات النووية ومدير المشروع.

وتابع: "بعد اختيار العدد المطلوب، سيتم سفر المختارين لروسيا لتلقى عدة تدريبات تؤهلهم للعمل فى مشروع قومى ضخم ودقيق كـ المفاعل النووي، لافتا إلى أن الهيئة ستعلن عن فرص أخرى قريبا".

وكشف المصدر أنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة لإجراء الاختبارات مع المتقدمين للوظائف التى تم الإعلان عنها من قبل هيئة المحطات النووية فى مختلف المجالات والتخصصات، وذلك لضمان النزاهة والشفافية واختيار الكفاءات.

وأوضح المصدر، أن المسابقة الماضية تم اختيار 150 شخصا لشغل الوظائف المعلن عنها، لافتا إلى سيتم تعيين أكثر من 6 آلاف عامل مصرى بمشروع المحطة النووية بالضبعة حتى نهاية المشروع.

التخصصات المطلوبةفى إعلان هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء



ذكر إعلان وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أن المطلوب 45 تخصصا وهم ..

1- مهندسين بمختلف التخصصات:

(وقاية - تخطيط - أجهزة - تشغيل - اتصالات - صيانة - محلل تهديدات - جودة - سلامة - حاسبات - مفتش حماية - مفتش أمان - مهندس تدريب عام - تشغيل أنظمة - مواد وكواشف - برامج صيانة - إخصائي قياس - مهندس انظمة إخصائي فيزياء وتخصصات هندسية أخري كثيرة.

2 - أخصائي علوم (خريج كليات علوم).

3- الشؤون القانونية (العاملين في مجال المحاماة).

4 - مجموعة الوظائف الطبية (خاص بالأطباء).

5- محاسبين.

6- وظائف التنمية الإدارية (باحث قانوني - أخصائي أمن - أخصائي شئون إدارية - اخصائي علاقات عامة - مترجم).

7- مجموعة الوظائف المكتبية (مندوبين أمن).

8 - الوظائف الفنية (فني مساحة - فني سلامة صوحة - ممرض - سكرتارية - سائقين - عمال).

الوظائف القيادية فى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 2021.



أولا: وظائف الدرجة العالية

- رئيس قطاع الجودة والسلامة والصحة المهنية.

- رئيس قطاع الأمن.

- رئيس قطاع الموارد البشرية والشئون الإدارية.

ثانيا: وظائف درجة مدير عام

- مدير الإدارة العامة للتخطيط.

- مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والتقبل الجماهيرى للموارد.

- مدير الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية.

- مدير الإدارة العامة للمتابعة والإشراف على التنفيذ.

- مدير الإدارة العامة للشئون الفنية والتركيبات.

- مدير الإدارة العامة للتدريب.

- مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية.

- مدير الإدارة العامة للتمويل والنقد الأجنبى.