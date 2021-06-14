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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مسئولو الإسكان يتفقدون سير العمل بأبراج مثلث ماسبيرو

مسئولو الإسكان يتفقدون
مسئولو "الإسكان" يتفقدون سير العمل بمثلث ماسبيرو

قام المهندس كمال بهجات، مساعد  نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمنطقة مثلث ماسبيرو، يرافقة المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تنمية منطقة مثلث ماسبيرو،  ومسئولو الجهاز، وذلك لمتابعة سير العمل بمشروعات التطوير الجارى تنفيذها بالمنطقة.


واستهل  مسئولو الإسكان جولتهم بتفقد وحدات مشروع الإسكان البديل الجاري تنفيذها لمن وافق من سكان المنطقة على خيار العودة إليها بعد تطويرها، واطلعوا على نماذج تشطيب وحدات المشروع، كما تفقدوا مشروع أبراج النيل ماسبيرو ومشروع أبراج كونكورد.

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من جانبه، أوضح المهندس محمد الغمراوي، أن مشروع  تطوير  منطقة مثلت ماسبيرو  يقع على مساحة 6.2 فدان، ويتكون من بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، و برجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو" على خيار العودة إليها بعد تطويرها، يتكون كل منهما من ١٨ دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية بنسب إنجاز متقدمة، بجانب تنفيذ برج ثالث( برج استثمارى)  بارتفاع 23 دوراً سكنياً بإجمالى 134 وحدة سكنية، وبرج رابع( برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا ً متكرراً.


وأشار المهندس كمال بهجات، إلى أن الزيارة تأتى في ضوء تعليمات الدكتور عاصم الجزار،  وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة سير الأعمال وإزالة أى معوقات حتى يتم الانتهاء من المشروعات فى المواعيد المحددة لها.

 

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطوير المدن مثلث ماسبيرو مسئولو الإسكان مشروع الإسكان البديل

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