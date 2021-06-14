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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

بعد نجاح قصل التصاقهما بـ مصر..تفاصيل صحية جديدة في حياة توءم بوروندي

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أكدت جامعة عين شمس عن استقرار الحالة الصحية للتوءم البوروندي اللذين تم فصلهما بعملية جراحية غاية في الدقة بمستشفى الدمرداش الجراحي الجامعي مجاناً.

أعلن  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس،  نجاح عملية فصل التوءم البوروندي الملتصقين، والتي أجريت بمستشفى الدمرداش الجامعي.تحت إشراف الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور على الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وصرح الدكتور طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش الجراحي أن عملية فصل التوءم الملتصق أجريت مجاناً مع تحمل جامعة عين شمس كافة نفقات الإقامة والعلاج والرعاية الطبية.


ويبلغ عمر التوءم الملتصقين  سنة و٣ أشهر وتم فصل مناطق الالتصاق في منطقة البطن والفخدين و بعض الأعضاء المشتركة في الجهاز الهضمي والتناسلي والبولي.


وأكد أالدكتور طارق يوسف أن التحضير لإجراء الجراحة استغرق عاما كاملا منذ استقبال التوءم وعمرهما 3 أشهر وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية تم التواصل مع مستشفيات جامعة عين شمس، نظراً لكفاءة الأطقم الطبية به وخبرتهم في مجال عمليات فصل التوائم.

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جهود الفريق الطبى 

وأشاد الدكتورطارق يوسف بجهود الفريق الطبي وبخاصة الدكتور، علاء الغنيمي استشاري جراحة الأطفال بمستشفيات جامعة عين شمس وهو طبيب مصري هاجر إلى فرنسا و تم إبرام بروتوكول أستاذ زائر معه و وشارك مع الفريق الطبي في إجراء هذه الجراحة الناجحة ، و تم التواصل معه مباشرة وإرسال كافة التقارير الطبية و الأشعات وغيرها  و جاء خصيصاً من فرنسا للمشاركة في جراحة فصل التوءم.


وعقب العديد من الاجتماعات التحضيرية تم الاستقرار على إجراء الجراحة وعملية الفصل باستخدام تكنيك ممددات الأنسجة تحت إشراف أطباء قسم جراحة التجميل لتوفير أنسجة تكفي للجراحة و فصل كل توءم بشكل منفصل وتم ذلك على عمليتين متتاليتين خلال الأشهر الستة الماضية.إلى حين الوصول لمرحلة عملية الفصل التام والتي استغرقت ١٦ ساعة قام فيها كل فريق طبي بدوره ، بدءاً من جراحة التجميل ثم جراحة الجهاز الهضمي وجراحة الأطفال تحت إشراف أ.د. أحمد مدحت و أ.د. علاء الغنيمي، ثم فريق جراحة العظام و التخدير والرعاية المركزة.


وأكد أ.د. طارق يوسف أن حالة التوءم مستقرة ويخضعان للرعاية الطبية الكاملة.

المستشفيات الجامعية رئيس جامعة عين شمس الرعاية الطبية وزارة الخارجية المصرية المركز الدولي للابتكار

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