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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تنمية الريف المصري: أكثر من 75% من أراضي المشروع لصالح الشباب

عمرو عبد الوهاب،
عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة شركة تنمية الريف المصري

قال عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تنمية الريف المصري الجديد، إن منطقة غرب المنيا منطقة واعدة وامتدادها تصل إلى ما يقارب من مليون فدان، موضحا: الآن نقوم من الانتهاء من كافة البنية التحتية في المنطقة وذلك من أجل إعلان وجود أراضي صالحة دون الانتهاء من تلك التطويرات.
 

وأضاف"عمرو عبد الوهاب" خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"،: أن الفترة الماضية بدأ المنتفعين في حصد حصادهم، منوها إلى أن أكثر من 75% من أراضي المشروع تكون لصالح الشباب وصغار المستثمرين.
 

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “تنمية الريف المصري الجديد”: أنه منذ تولي الرئيس السيسي قيادة الدولة ونحن نتجه إلى سد الفجوة الزراعية، وعليه مشروع المليون ونصف فدان سيساهم كثيرة في رؤية وخطة الدولة.

 

وأشار إلى أن مشروع الدلتا الجديدة الذي قد يصل إلى أكثر من 2 مليون فدان، مضيفا: فكرة خلق مجتمع عمراني جديد يعمل على خلق حياة جديدة للمكان وأيضا توفير فرص عمل للشباب تتيح لهم حياة كريمة.


وأكد على أنه الفترة الماضية تم التصديق على كافة التسهيلات من حيث إلغاء الفوائد على فترات أقساط السماح و زيادرة عدد الأقساط ليصل إلى 15 عام.


ونوه إلى أن التنمية المستدامة في مجال الزراعة تحتاج إلى قدرة كبيرة، وذلك من أجل التعامل مع متطلبات كثيرة ومتغيرة، مضيفا "إحنا أدها ونحن فريق عمل واضح والكل يسعى لخدمة بلادنا".

 

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