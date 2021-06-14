عدد المنتفعين في تنمية الريف المصري يصل إلى 13 ألفا.. عمرو عبد الوهاب يوضح التفاصيل

قال عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تنمية الريف المصري الجديد، إن مشروع المليون ونصف فدان يشمل كافة أنحاء الجمهورية، وفي كل منطقة داخل مصر سنجد أرض تتبع الريف المصري والمشروع.



وأوضح عمرو عبد الوهاب خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"،: أن المشروع يقوم على الاستصلاح والاستزراع، بالإضافة إلى إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تبنى على التصنيع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية وإتاحة فرص عمل لكافة المنتفعين.



وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد: أن عدد المنتفعين في شركة تنمية الريف المصري يصل إلى 13 ألف منتفع، بإجمالي 65 ألف فرد للأسر، منوها إلى أن القيادة السياسية شددت على أهمية الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية خاصة مجالات الطرق والكهرباء.



وأشار إلى أن المنتفعين تحدوا الكثير من الصعوبات من أجل توفير مياه صالحة للزراعة ومقننات مائية كافية، موضحا أنه تم تنفيذ ما يقارب من 730 كيلو متر من المدقات و180 كيلو متر من الطرق الأسفلتية، بالإضافة إلى وحدات رعاية وأيضا مدرسة فنية.



وأكد أن أجهزة الدولة تعمل على التنسيق مع المراكز البحثية، وذلك من أجل تقديم كافة الإرشادات الزراعية، مشددا على أن كافة التنسيقات التي تتم تصب في صالح المشروع.







