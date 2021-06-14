عاطل ومزراع وراء سرقة سيارة دواجن بالاسماعيلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القصاصين بمديرية أمن الإسماعيلية بسرقة سيارة ربع نقل مُحملة بكمية كبيرة من الدواجن بدائرة المركز ، وما قرره المُبلغ (سائق بإحدى الشركات كائنة بالعاشر من رمضان بالشرقية) بأنه حال قيامه بتوصيل الحمولة المشار إليها بإستخدام سيارة ربع نقل تابعة لذات الشركة لأحد العملاء (محدد) بالطريق المشار إليه فوجئ بالعميل وبرفقته مجهول قاما بتهديده بسلاح نارى (طبنجة) وسلاح أبيض (سكين) وإستوليا على السيارة بحمولتها ولاذا بالهرب.



توصلت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية إلى وراء إرتكاب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مزارع ، مقيمان بمحافظة الشرقية).



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأضافا بقيامهما بتهديد المجنى عليه بإستخدام (طبنجة صوت) وسلاح أبيض (سكين) ، وسرقة السيارة وتفريغ حمولتها بمزرعة مستأجرة للأول كائنة بدائرة مركز شرطة الصالحية بالشرقية ، وبإرشادهما تم ضبط (السيارة - السلاحين المستخدمين "الطبنجة وعدد من الطلقات - السكين" ، وكذا "حمولة السيارة".



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

