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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جهاز العاشر من رمضان ينفذ حملة مكبرة لضبط المخالفات وإزالة التعديات

جهاز العاشر من رمضان
جهاز العاشر من رمضان ينفذ حملة مكبرة لضبط المخالفات

صرح المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية  مدينة العاشر من رمضان، بأنه تم شن حملة مكبرة لضبط المخالفات وإزالة التعديات بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة المرافق وشرطة التعمير بالمدينة.

 

وأضاف أن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرار إزالة مخالفة بناء بوحدة سكنية بالحى الثانى مجاورة ١٥ لتحويل النشاط، وكذا إزالة مخالفة بناء بالدور الأرضى.


وأضاف رئيس الجهاز، أن الحملة تمكنت من إزالة تعديات بغلق ممر بالزراعات بين القطعة ١٢ والقطعة ١٣ بالمجاورة ٤٢، وإزالة أسباب الشكوى، كما تم إزالة اشغالات وتعديات بالطرق الرئيسية بالمدينة وبالحى الثانى عشر بمنطقة إبنى بيتك.

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ووجه رئيس الجهاز، بضرورة رفع كل أوجه المخالفات والإشغالات وسرعة رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات  القانونية حيال المخالفين، من خلال التواجد الدائم والمستمر من مهندسى ومسئولي الأحياء، وكذا المتابعة المستمرة ليل نهار لإظهار المدينة بالشكل اللائق.


 

أحمد عمران أحمد مدينة العاشر من رمضان ازالة تعديات ازالة اشغالات رصد المخالفات

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