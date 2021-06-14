رجال الإطفاء الروس يواصلون إخماد حرائق الغابات في سيبيريا والشرق الأقصى





يواصل رجال الإطفاء الروس اليوم / الاثنين / إخماد حرائق الغابات التي وقعت على أكثر من 55 ألف هكتار في أنحاء سيبيريا والشرق الأقصى.



وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أنه تم تسجيل أكبر مساحة من الحرائق في منطقة الكوسيكا وجمهورية ياقوتيا، مشيرة إلى أنه تم إعلان حالة الطواريء بسبب الحرائق في ثلاث مناطق روسية .



وكان المتحدث باسم منظمة السلام الأخضر البيئية قد أعلن في وقت سابق أن عدد الحرائق آخذ في التناقص .. مضيفا أن "هذا العام تتخذ السلطات إجراءات أكثر صرامة لمنع وإخماد حرائق الغابات"،وطبقا لنشطاء حماية البيئة فإن الكثير من حرائق الغابات، ناجمة عن الإهمال مثل حرائق المعسكرات، الخارجة عن السيطرة أو إشعال النار في العشب الجاف.