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رئيس التحرير
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رئيس تنمية الريف المصري: طرح أراضي المشروع للشباب بعد تطوير البنية التحتية

عمرو عبد الوهاب،
عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة شركة تنمية الريف المصري

قال عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تنمية الريف المصري الجديد، إن موارد المياه المتوفرة في المشروع تكون معظمها مياهًا جوفية، إضافة إلى استخدام طرق ري حديثة تقلل وترشد من استهلاك المياه.


وأضاف"عبد الوهاب" خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"،: أن استخدام أنظمة الري الحديثة يتم استخدامها في معظم مشاريع الاستصلاح الزراعي، منوها أن المشروع يتعامل مع العديد من الشرائح منها المزارعون وصغار الشباب والمستثمرون.


وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تنمية الريف المصري الجديد: أنه خلال الفترة الماضية استطعنا تقنين أوضاع المواطنين على الأراضي الزراعية، وهذا دليل على إرادة المصريين من أجل تحقيق الهدف.
 

وشدد على أن الدولة تسعى بكل مجهوداتها من أجل سد الفجوة الزراعية، ولهذا نحن نستعين بخبرات وكوادر كبيرة، وعليه سنتمكن من تحقيق اكتفاء ذاتي في بعض السلع الاستراتيجية المهمة.


ولفت أنه خلال الفترة القادمة سنقوم بطرح أراضي الريف المصري للشباب، ولكن بعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية.

 

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