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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جونسون: بايدن سينقل رسائل قاسية إلى بوتين خلال لقاء بعد أيام

صدى البلد

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سينقل رسائل قاسية إلى نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، خلال قمة جينيف التي ستعقد بينهما يوم 16 المقبل.

وأضاف جونسون خلال تصريحات صحفية: "الصين أصبحت أمرا واقعا بالنسبة لنا، وهي تحد استراتيجي جديد لحلف شمال الأطلسي".

وتابع: "لا أحد يرغب أن يدخل في حرب باردة جديدة مع الصين، ونأمل أن تتحسن الأوضاع مع روسيا".

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وكان بوتين صرح أمس بأنه يأمل في أن تتيح قمته القادمة مع نظيره الأمريكي جو بايدن المقررة في سويسرا تهيئة الظروف لمناقشة مسألة عدم انتشار الأسلحة.

وأعرب الرئيس الروسي عن موافقته مع المسؤولين الأمريكيين بشأن وجود مثل هذه القضايا ذات الاهتمام المشترك بين موسكو وواشنطن، موضحا أنها تشمل الاستقرار الاستراتيجي، النزاعات الإقليمية، وحماية البيئة، قائلا "في الواقع ثمة ملفات بإمكاننا التعاون فيها بشكل فعال".
 

جونسون بايدن بوتين جينيف الرئيس الأمريكي

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