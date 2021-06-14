ضبط تاجر نصب على مواطنين فى 2 مليون و800 ألف جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهوردها لمواجهة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (تاجر إكسسوارات موبيليا - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين – له معلومات جنائية) بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها فى مجال تجارة إكسسوارات ومستلزمات الموبيليا مقابل أرباح شهرية وعدم التزامه بسداد الأرباح ، و تهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها على النحو المُشار إليه مقابل أرباح شهرية ، وأقر بارتكابه عدد (5) وقائع .. بإجمالى مبالغ مالية مستولى عليها بلغت (2,825,000 جنيه)



باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم ، وإتهموه بالنصب عليهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.